Cecilia Bartolomé, sus dificultades para trabajar en la España de Franco y de la Transición, junto a su compromiso humano, acabaron convirtiéndose ayer en los protagonistas del coloquio ‘Cine feminista, de la Transición hasta hoy’, celebrado en el Auditorio de Zaragoza. Bartolomé conversó con dos cineastas, la aragonesa Paula Ortiz y Leticia Dolera, con otra mujer como moderadora, la periodista y crítica María Guerra.

El coloquio arrancó hablando de ‘Margarita y el lobo’, película que Cecilia Bartolomé rodó en 1969, cuando todavía estudiaba en la Escuela Oficial de Cinematografía de Madrid (era su proyecto fin de carrera). Una película antimachista que indignó a las autoridades de la época, que la prohibieron e incluyeron en una lista negra a su autora.

"Ves ‘Margarita y el lobo’ y flipas –dijo Dolera–. Siento que la censura y el machismo nos han robado un referente como Cecilia Bartolomé". La cineasta ganadora del Premio Feroz 2022 recordó cómo ya había tenido problemas con un trabajo anterior, un cortometraje sobre el aborto, "que convertí en una especie de musical y se montó jaleo –dijo–. Es que no soy capaz de hacer un drama serio. Quizá se deba a que mis maestros han sido Berlanga y, en otra línea, Valle-Inclán". Paula Ortiz destacó los personajes de la película y sus diálogos, para acabar lamentando "cómo la película sirvió para penalizar a una mujer que se acercó con absoluta libertad al centro de la creación".

Bartomé contó cómo en la Escuela Oficial de Cine se enfrentó al machismo de sus compañeros, incluso el que provenía de los que eran más progresistas. Y cómo todo aquello le sorprendía por provenir de una familia en la que sus padres estaban en el mismo plano. "Eran ideológicamente conservadores pero se respetaban mucho. El respeto a la mujer no es un problema doméstico, es un problema humano y de ética. Mi padre y mi madre compartían un despacho. Cada uno tenía su mesa y todos los días se ponían alli a trabajar, el uno frente al otro. Esa imagen de mis padres trabajando juntos en el despacho de casa me acompañaba en aquellos años, pero descubrí que no era lo habitual. En la Escuela de Cine había alumnos de orígenes distintos pero existía un machismo que tiraba de espaldas. Me llegaron a preguntar por qué se me había ocurrido hacer películas. El tema del machismo me ha marcado mucho, va por encima de las ideologías".

La España del siglo XXI es distinta a la de los años 70 del siglo pasado, pero no por eso Paula Ortiz y Leticia Dolera han dejado sentir los efectos de ese machismo. "Eso que cuentas nos ha pasado a todas –aseguró Paula Ortiz–. Yo soy hija de profesores y lo que veía en casa creía que era la realidad. Luego me he dado de bruces con el mercado laboral, donde, por el hecho de ser mujer, todavía se te pone en cuestión en muchos lugares. Aún hay cosas que parece que no puedes hacer por ser mujer. Hoy, si tuviera un proyecto de ‘thriller’ político creo que se me penalizaría".

Las claves del género documental, y especialmente ‘No se os puede dejar solos’ y ‘Atado y bien atado’, de Cecilia Bartolomé, fueron otro gran tema de conversación.