Sharon Corr: "La vida siempre está cambiando y con los años he ganado más experiencia"

Sharon Corr (Dundalk, Irlanda, 1970) formó el grupo The Corrs junto a sus hermanos Andrea, Caroline y Jim en la década de los 90 y desde entonces han vendido más de 50 millones de discos. Su último trabajo en solitario es ‘The Fool & The Scorpion’, un álbum compuesto con rabia, pero también con ternura, que refleja un complicado momento de su vida tras la separación de su marido, después de 18 años de matrimonio y dos hijos. Llena de vitalidad y buen humor, la artista vuelve a los escenarios con ganas de disfrutar y compartir su música.

Hace ya un tiempo que reside en España...

Llevo casi cuatro años viviendo en Madrid. Elegí quedarme en España porque me enamoré de este país hace mucho tiempo, en 1995. Vine como turista, viajando por todas partes. Desde entonces he visitado un montón de lugares y he disfrutado muchísimo.

Dicen que los irlandeses y los españoles congeniamos bien, que tenemos caracteres parecidos...

Con The Corrs siempre hemos tenido mucho éxito en España. Aquí me he sentido siempre muy bien, muy contenta, porque es cierto que tenemos mucho en común los irlandeses y los españoles, aunque en España hay una calidad de vida que no se encuentra en otros sitios, con el sol, las terrazas, la comida... La gente es muy amable. Me siento muy feliz.

Su nuevo disco, ‘The Fool & The Scorpion’, ¿es más intimista que los anteriores?

Sí. La vida siempre está cambiando, yo estoy cambiando, cómo escribo, cómo estoy componiendo, tocando y con los años he ganado mucha más experiencia. Empecé con este disco en 2015. Recuerdo que un día que estaba en la cama, no quería levantarme. y de pronto empezaron a sonar en mi cabeza notas de piano y acordes que estaban llamándome, diciéndome: «Vete al piano ahora, Sharon». Normalmente, me siento a tocar, escucho y sigo a mi corazón. En este álbum las canciones han venido como un río.

¿Hizo caso a esa llamada?

Me levanté y escribí el tema ‘Under a Daylight Moon’ en tres horas. Estaba escuchando mi cuerpo, mi alma, lo que quería hacer. Era un momento complicado de mi vida.

Será verdad que quien canta su mal espanta. Le he oído decir que ahora está «como nunca»...

Me encanta la música, es mi vida. Mis padres eran músicos y nos dieron ese legado. Y sí, estoy como nunca. Me gusta mucho esta frase (risas).

¿Le gusta la música española? ¿Qué artistas suele escuchar?

No hace mucho fui a un concierto de Tequila. Conozco a Alejo Stivel porque juntos grabamos la canción ‘Jingle Bell Rock’ para la película ‘Cuidado con lo que deseas’ (Fernando Colomo, 2021). Y estoy enamorada de las composiciones de Vicente Amigo. Me encanta su manera de tocar, tiene mucho sentimiento y uno de sus temas instrumentales que más me gusta es ‘Roma’.

Uno de los intrumentos que domina es el violín. ¿Se atrevería a tocar con Ara Malikian?

Ara es increíble. Por supuesto, me encantaría tocar el violín con él.

El último elepé que publicó con The Corrs fue en 2017. ¿Sigue la puerta abierta a nuevos proyectos juntos?

Nunca nos hemos disuelto, pero por ahora no tenemos ningún proyecto para grabar o actuar. En 2017 publicamos el disco ‘Jupiter Calling’. Es mi favorito de The Corrs, un álbum muy orgánico. Pero sí, seguramente volveremos.