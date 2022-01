Julio Espinosa: “El lema del nuevo sello Milmadres es 'Hacia una literatura salvaje'”

Julio Espinosa es un escritor chileno, de poesía y narrativa, afincado en Zaragoza, que dirige el Estudio de Escritura, por el que pasan constantemente autores aragoneses y nacionales que explican sus métodos y sus libros a los alumnos de todas las edades. Ahora, en plena pandemia, ha dado un nuevo salto hacia adelante y se ha convertido en editor. Crea el sello MilMadres, que ya ha publicado tres títulos: una novela y dos poemarios.

Explica Julio Espinosa: “MilMadres es una editorial masticada hace mucho tiempo, pero ha sido ahora cuando he encontrado el espacio adecuado para sacarla adelante. De alguna manera, he ido viendo cómo el panorama editorial, aunque diverso, va dejando de lado la literatura más arriesgada, en el margen del canon o de nuevos autores”. Tampoco es lo más normal que un escritor que ha publicado en diversos sellos, premiado aquí o ella, cree una editorial. Atisbó dificultades e incertidumbre en el horizonte.

El narrador Chus Castejón, autor de 'Un idiota como tú'. Archivo MilMadres.

“La primera reflexión me vino al ver a los propios alumnos del Estudio de Escritura, aquí en Zaragoza, fracasar en su búsqueda de editoriales nacionales, con una distribución real en todo el territorio. Y pensé en por qué no abrir una nueva puerta para ellos”. De inmediato, se dio cuenta de que lo que pasaba en su escuela de escritura creativa debía pasar en otras… De ahí sus interrogantes: “¿Dónde estaban esas obras? ¿Quién las estaba publicando? Es bastante fácil hacer un barrido y darse cuenta de que no hay un escaparate para estos autores. Pero no me quedé allí en la reflexión, sino que llegué a Latinoamérica. ¿Y qué pasaba con todos los autores latinoamericanos que allá son del margen? ¿Quién los está publicando acá?”.

A raíz de todas esas preguntas, con más determinación y sentido de la aventura que angustia, ha iniciado la tarea. “La idea de la editorial MilMadres se terminó de perfilar desde la necesidad de fundar un espacio que ahora, aunque existe, necesita más amplitud de criterio”. Con todo, MilMadres no es una editorial para publicar a los alumnos de escuelas de escritores ni solo exalumnos del Estudio de Escritura de Zaragoza. “No. No. La idea es publicar una literatura arriesgada. El lema editorial es ‘Hacia una literatura salvaje’, donde salvaje hace referencia hacia una literatura que excede lo que ya se está escribiendo o pone en duda ciertas seguridades”.

Julio Espinosa, que recordaba hace poco en HERALDO su relación tan entrañable con Almudena Grandes y Luis García Montero, que lo acogieron en su casa, dice que en España y en Aragón existen más que interesantes editoriales: piensa en Libros del Asteroide, “recuperando autores anglosajones y haciendo apuestas actuales muy específicas”; en Impedimenta, “recuperando clásicos; en Candaya, “buscando escritores muy literarios y mucha literatura de mujeres latinoamericanas, dando gratas sorpresas”.

El poeta Álvaro Álvarez acaba de publicar en MilMadres. Archivo MilMadres.

Pero ¿y esos autores que quizá no han publicado nada y son muy raros? ¿Esos autores que ya tienen una larga trayectoria en sus países hispanohablantes pero nunca han pasado de 300, 500, 700 ejemplares vendidos? ¿Quién los publica en España?, se pregunta Espinosa, que de entrada hará tiradas cortas, inferiores a mil ejemplares. “Es ese tipo de autores el que busca MilMadres. Una literatura del margen; unos autores del margen -señala-. La literatura cada vez está más dentro de lo políticamente incorrecto. He conocido autores a los que les han pedido quitar partes de sus obras para no ser políticamente incorrectos. Todo esto que huele a moralina y a conservadurismo (incluso hay un neoconservadurismo, que se vende como progresista, pero no lo es) no va con esta editorial. Para esos autores está el resto de lugares. Creo que hay un espacio para el inconformismo argumental y estético… La idea es llegar a esos autores y entregárselos al público. Somos adultos y publicamos para adultos”. Los primeros títulos ya están aquí: la novela ‘Un idiota como tú’, de Chus Castejón, y los poemarios ‘Cosmopoiesis’, de Álvaro Álvarez Diez, y ‘Pandemiario’, de Enrique Gracia Bondía.

“Hemos querido comenzar así para hacer una apuesta por la ciudad, ya que los tres autores son zaragozanos, aunque la poesía no sea el género principal que vayamos a publicar. Es la forma de hacer un guiño a la gente de aquí. Además son dos muy buenos poemarios. Merecían una oportunidad”., explica.

Agrega: “La novela de Chus Castejón, por otro lado, entra totalmente dentro de nuestra línea editorial, que no busca la perfección (creo que esto es importante), sino la diferencia. Se trata de un monólogo interior de un chaval de 19 años una noche zaragozana de mediados de los años 80. Un monólogo brutal y sincero, de un chaval que hace lo que se espera de él, pero al mismo tiempo, no ve ninguna perspectiva en el futuro cercano”.

La actualidad de la novela, no muy extensa, parece incuestionable, y aborda ese período crítico de la formación o de lo que se llama aprendizaje sentimental. “Ese joven llama a las cosas por su nombre y parece soberbio, pero al final nos damos cuenta de que el desencanto ante el futuro ya está instalado en su mirada, por lo que esa noche es un viaje también existencial, y la novela se presenta más como una novela de iniciación, en una novela de anti-iniciación: un viaje del héroe sin héroe y sin épica. Lo que sucede hoy con los chavales, pero que nadie se atreve a nombrar, porque pareciera que no debemos pensar así ni debemos hacer lo que hace el protagonista, aunque los chavales y las chavalas lo piensan y lo hacen todo el tiempo”.

Marisa Mañana publicará en breve una colección de cuentos eróticos. Archivo MilMadres.

Dentro de muy poco, a principios de febrero, aparecerá el cuarto título de MilMadres. Será un libro de relatos de la autora madrileña afrodescendiente Marisa Mañana. “Se trata de relatos eróticos, pero donde lo erótico no es solamente el encuentro de dos cuerpos en una cama o un sofá. Nos referimos a la erótica de los objetos, las situaciones, la vida. La erótica de las emociones. Es un bello e inquietante libro, que me enorgullece editar”.

El éxito de una editorial no solo depende de la calidad literaria, de la oportunidad de la sorpresa, sino de otros factores que cada vez se valoran más: la presentación de portadas y solapas, los motivos iconográficos, la disposición de la página en la caja, la elección de la letra, etc. Julio Espinosa también se ha preocupado de ello. “Un proyecto editorial tiene que ser fácilmente identificable, que el lector, nada más vislumbrarlo, sepa que ese diseño que está sobre la mesa es la que anda buscando. Hay muy buenos ejemplos al respecto: Anagrama, Alfaguara, Seix-Barral, Pre-Textos, Impedimenta, Libros del Asteroide; Xordica o Contraseña entre nosotros. Con nuestro diseño hemos buscado lo mismo. Ser identificables en cualquier momento por cualquier lector. Por eso nuestro color tan específico, un amarillo-verdoso que solo usamos nosotros”.

Porque la belleza del libro es importante ha decidido que todos sus libros se publiquen cosidos y con una sobrecubierta en papel Fedrigoni, el mismo papel que usa Pre-Textos e Impedimenta. “El libro es un objeto que guarda dentro de él un tesoro estético. Y si el propio libro no es bello, ¿cómo proyectar su contenido de la mejor forma?”, concluye.

MilMadres ya tiene distribuidora nacional. Julio Espinosa es consciente de que le queda un trabajo muy importante que hay que realizar y al que hay que dedicarle tiempo, ganas y dinero. Y no solo eso: “La mejor manera de promocionarse, sin duda, es echarse a la carretera, a veces solo, otras veces, con los autores”.