Alberto Castrillo-Ferrer celebra las dos décadas de su ‘Ildebrando Biribó’ con dos representaciones el 27 y 28 de diciembre

El director e intérprete Alberto Castrillo-Ferrer celebra dos décadas sobre los escenarios con su obra ‘Ildebrando Biribó’, centrada en el primer apuntador de la célebre ‘Cyrano de Bergerac’, quien murió tras la primera función de este clásico teatral. Para celebrar los 20 años y más de 300 funciones en la piel de este personaje, el actor ofrecerá dos nuevos pases de su ya clásico montaje los días 27 y 28 de diciembre (a las 18.00) en Fundación Caja Rural de Aragón. Las entradas ya se pueden adquirir en este enlace.

“En estos 20 años, ‘Ildebrando Biribó’ me ha permitido viajar por España y el extranjero, recorrer más de un centenar de teatros y ofrecer unas 300 representaciones. Me ha abierto muchas puertas, me ha enseñado el oficio y ha sido el mejor embajador de mi trabajo actoral”, sostiene Castrillo-Ferrer.

‘Ildebrando Biribó. El último Cyrano’ es el espectáculo más longevo de la cartelera teatral española y fue galardonado con el Premio de la Interpretación Masculina del Festival de Teatro de Santander en el año 2004. Además, es el principal estandarte de la compañía El Gato Negro, fundada por Alberto Castrillo-Ferrer en 1999.

Este exitoso montaje adapta un texto de Emmanuel Vacca y está dirigido por Iñaki Rikarte. La obra es un monólogo a varias voces en el que el actor juega con los personajes, las historias enredadas y las ideas que lanza al espectador.

Mágico, imprescindible, optimista y emotivo

Alberto Castrillo-Ferrer define Ildebrando Biribó como “un espectáculo mágico, realmente imprescindible, optimista y emotivo”. Con grandes dosis de humor, una treintena de personajes, desde los más terrenales a los más poéticos, recrean mundos evocadores, épocas pasadas y situaciones vitales para que Ildebrando Biribó cuente su tragedia. Una eterna caída en el abismo, un continuo festival de sorpresas, de situaciones, y una reflexión sobre el teatro desde uno de sus pilares: el Oficio Teatral, personificado en la figura del apuntador.

Además, la fecha elegida para el reestreno de esta obra no es casual, sino todo un homenaje a la figura de Biribó: ya que la primera función de ‘Cyrano de Bergerac’ se representó el 28 de diciembre de 1897. Por ello, Alberto Castrillo-Ferrer celebrará los próximos 27 y 28 de diciembre de 2021 en Zaragoza el aniversario de esta emocionante trayectoria, que será también el inicio de la gira “20 años” que “Ildebrando Biribó. El último Cyrano” emprenderá en 2022.

Alberto Castrillo-Ferrer

A lo largo de su trayectoria, Alberto Castrillo-Ferrer reconocimientos como el Premio MAX al Mejor Espectáculo de Teatro Musical, el Premio Teatro de Rojas al Mejor Director, y en dos ediciones, Premio del Festival de Haro al Mejor Actor. Al frente de la compañía El Gato Negro, desde 1999, ha dirigido más de cuarenta obras tanto en España como en el extranjero. Entre ellas, Cyrano de Bergerac (2017), Cabaré de Caricia y Puntapié (2009) o Nerón de Eduardo Galán para el Festival de Teatro Clásico de Mérida de 2018. Y entre sus montajes más recientes y actualmente en gira figuran “Malabrocca”, interpretada por el actor Rafa Blanca, “El tiempo de un café”, coproducida con Mamua producciones, y “Los restos del naufragio”, una versión de la comedia más divertida de Shakespeare, “La comedia de los enredos”.

Protagoniza también una de las “Historias lamentables”, de la última película de Javier Fesser, y en enero estrenará con Els Joglars el último de los espectáculos producidos por la Compañía, ¡Que Salga Aristófanes!

Durante su trayectoria, ha actuado en la práctica totalidad del territorio nacional y en diversos festivales internacionales (Noruega, Francia, Venezuela, Argentina, Brasil…) obteniendo una maravillosa acogida del público y elogiosas críticas de los especialistas.