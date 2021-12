Úrsula Corberó, al asalto de Hollywood desde el show de Jimmy Fallon y con Madonna como fan

Úrsula Corberó es una de las actrices del momento. Después de su conocido papel en la serie 'Física o Química' como Ruth Gómez hace más de una década, la española vio cómo su fama se impulsaba con el estrellato de 'La casa de papel' en Netflix. Desde ese momento, Corberó, conocida como Tokio cuando viste el mono rojo de atracadora, ha conseguido una cantidad enorme de 'fans' que se ven reflejados, por ejemplo, en su cuenta de Instagram, en la que congrega más de 24 millones de seguidores.

La actriz española ha reafirmado el gran impacto que tiene con su asistencia al show de Jimmy Fallon, 'The Tonight Show', en la noche de este jueves. Desde el principio ha quedado claro que el escenario no le impone. Ha enamorado a los asistentes con una divertida anécdota: el día que Madonna le confesó que era su fan en un viaje en avión a Madrid y que terminó con un sorprendente final.

"Volvía desde Los Ángeles a Madrid, e hicimos escala en Londres. Al subir al avión, fui al baño y, cuando volvía a mi sitio, vi a Madonna", expresa Corberó, mostrando lo sorprendida que estaba de ver a la estrella estadounidense. "Hizo contacto visual conmigo y vi cómo se acercaba hacia a mí mientras seguía mirándome. En ese momento, puso su pie sobre mi asiento mientras me saludaba", dice la actriz, mientras hace una brillante actuación de aquél momento.

"Solo quería decirte que soy una gran fan tuya, y también de 'La casa de papel', y mi personaje favorito es Tokio", dijo Madonna. Entre los aplausos y gritos del público, el presentador Jimmy Fallon alucina: "¿En serio te dijo eso? ¡Eso es una victoria para ti!". Con risas y mofas, Corberó admite que no podía decir ni una sola palabra ante su asombro. "¿Estás bien?, ¿sabes quién soy?", replicó Madonna al ver que la española no mediaba palabra, a lo que la actriz conocida como Tokio respondió que "¿Cómo no voy a saber quién eres? ¡Madonna!", mientras el público estalla de júbilo.

La historia no acaba allí, ya que la estadounidense le dio su teléfono móvil para que Úrsula apuntara su número para, después, irse. "De repente, yo tenía el móvil de Madonna en mis manos, y ella no estaba", cuenta Corberó. "Después me fui, pero recibí un mensaje de texto de ella diciendo que me había dejado el pasaporte en el asiento", añade. Así que sí, Úrsula Corberó pudo viajar de vuelta a casa gracias a Madonna.

Quien nos iba a decir a nosotros cuando la veíamos en FoQ que íbamos a llegar a verla así 😍 @ursulolita — 𝒜𝓁𝒷𝒶 (@Alba_Ramista93) December 9, 2021

Si el alcance de la fama de una persona se pudiera medir en 'likes' en Twitter, Úrsula Corberó puede estar de enhorabuena. La otra estrella invitada de la noche en el show de Jimmy Fallon fue Nicole Kidman, que recibió cientos de 'Me gusta' en esta red social, mientras que la anécdota de la actriz va camino de los 15.000.