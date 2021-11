Susana Onega: "Es un error enorme prescindir de las Humanidades"

Está de enhorabuena, acaba de ser galardonada con los Premios Aragón Investiga. ¡Y de Letras!

La máxima sorpresa ha sido para mí.

¿Y eso?

Los que no están en la Universidad piensan que en Letras no investigamos, a pesar de que yo llevo cuarenta años ganando proyectos competitivos. Y no solo yo: en Humanidades hay unos profesores con unos currículums investigadores extraordinarios.

¿Por qué cree que pasa desapercibido?

Todo comenzó con la revolución industrial, cuando de repente se empezaron a desarrollar las Ciencias puras y el conocimiento mejoraba muchísimo la vida. Se fue dejando de lado lo que parecía que eran asignaturas que no servían para nada y no se daban cuenta de que sirven para formar a un ser humano. La cultura hoy en día está muy devaluada. Es un error enorme pensar que se puede prescindir de las Humanidades.

Usted a sus alumnos les enseña a pensar.

A pensar a través de la interpretación de textos literarios de difícil comprensión y que requiere formación lingüística y filosófica.

¿Tiene alguna investigación que sea su ojito derecho?

Nosotros (en referencia al equipo que ha formado) hemos estudiado muchísimos textos en los que se expresan traumas; por ejemplo, sobre la Guerra Civil, la I y II Guerra Mundial o individuales. Ese es un proceso de sanación.

¿Qué le ha aportado esa larga y persistente labor investigadora?

Todo. Es una profesión que la eliges porque te encanta.

¿Cómo es que se decantó por estudiar inglés?

En mis tiempos era muy difícil aprenderlo. De hecho, no pude estudiarlo hasta los 14 años y eso que estaba en Madrid. Llegué a ser profesora de francés antes que de inglés. Mi padre, que importaba máquinas suecas y escribía cartas en inglés y alemán, siempre me decía que tenía que estudiarlo porque era el idioma del futuro. Luego seguí estudiando otros: alemán e italiano.

¿Cuándo recaló en Zaragoza?

A los 20 años me casé con un chico que sacó una oposición; podía elegir entre Burgos o Zaragoza y eligió este destino porque había Filología inglesa. Empecé la carrera en 1971. Nos gustó tanto Aragón que nos hemos quedado todos.

Y aún sigue dando clases.

Sí, porque nuestro departamento está muy mal dotado. Tenemos muchos alumnos y muy pocos profesores.

¿No se cansa de la docencia?

No. Es que tengo mucha vitalidad; soy como una fuerza de la naturaleza. Me encanta lo que hago, pero sobre todo a lo que me dedico es a investigar y escribir. Tengo alumnas mías ya jubiladas.

¿Usted no se piensa jubilar?

Me echarán (risas). Pero ahora es cuando sé algo. Podría ayudar a más gente; igual que yo, todos los profesores eméritos. En España siempre tenemos que estar pidiendo perdón porque parece que estás ocupando un puesto de trabajo y no es cierto.

De todo lo que le ha ofrecido la Universidad, ¿qué es lo que resaltaría?

Muchísimas cosas. Mis alumnos son muy importantes para mí. Cuando veo a uno brillante, que ha estudiado muchísimo y que luego tiene una recompensa, eso es una alegría enorme. Es una fraternidad la que uno desarrolla. Yo me alegro por los éxitos de mis alumnos; el mal profesor es el que tiene envidia del colega.

¿Cómo ve la Universidad de Zaragoza?

Haría falta más dinero y proteger un poco más las Humanidades.

España tiene la tasa más alta de la UE de ocupados universitarios en puestos de baja cualificación. ¿Cómo se revierte esta situación?

Es un problema complejo y ahí están los economistas. Ahora se especializa uno demasiado. Con cinco tipos de bachillerato y en dos años no consigues más que trabajos mal remunerados porque no vas a saber nada. Es mejor formar integralmente a seres pensantes.