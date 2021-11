12 de noviembre, una fecha un tanto curiosa. ¿Sabes por qué?

Seamos honestos. La auténtica fecha capicúa del año en realidad ya fue, y lo de hoy es una pequeña trampa. Pero también tiene su gracia, eso del 12-11-21. Vale, de acuerdo, lo del 12-02-2021 tiene más enjundia y vistosidad, por aquello de que el año está escrito de modo completo, y no abreviado, como es de uso común, pero como ya hace meses de aquello, vamos a centrarnos en lo que hoy nos ocupa.

Y es que este viernes es otra de esas fechas que los supersticiosos tienen presente, ya sea porque les da buena suerte o, por el contrario, les provoca ‘mal fario’. Una fecha que se lee igual de derecha a izquierda, lo que viene siendo un número capicúa. Nota aparte: cuando ocurre con una palabra o una frase se llama palíndromo (elévele, nadan, rallar... a mamá, Roma le aviva el amor a papá, y a papá, Roma le aviva el amor a mamá...).

Tal vez no sepan, ni los supersticiosos ni los que no atienden a estas cosillas de fechas y numerología, que la palabra ‘capicúa’, según la RAE, tiene su origen en la expresión catalana ‘cap i cua’, que significa ‘cabeza y cola’. Por aquello de que da lo mismo empezar por el principio que por el final, se supone. Y sin hacer trampas, la próxima fecha destacada en el calendario será el 22 de febrero del año que viene (22-02-2022), y hasta el final del siglo XXI quedarán 22 más, siendo la última (que muchos no veremos) el viernes 29 de febrero de 2092.

En el siglo XXII (que queda muy futurista) habrá 22 fechas capicúas (invasión marciana/ apocalipsis zombie/ catástrofe nuclear/ desastre de otro tipo aparte). Desde el sábado 10 de diciembre de 2101 (10-12-2101) hasta el sábado 29 de diciembre de 2192 (29-12-2192). Que si hace una eternidad Miguel Ríos cantaba eso de ‘Año 2000/ llega el año 2000/ y el milenio traerá/ un mundo feliz/ un lugar de terror/ o simplemente no habrá/ vida en el planeta...’, a saber lo que pasará por esas fechas.

No es la primera vez este año que se da una sincronía en el calendario. Ya pasó el 21 de enero, cuando a las 21.21 (y 21 segundos, para los más exactos) fueron las 21.21 (y 21 segundos) del día 21 del año 21 del siglo 21. Y es que el 21 es un número muy curioso. Son los gramos que dicen que pesa el alma, pues si se pesa un cadáver, curiosamente existe esa diferencia de peso respecto de lo que pesaría si el cuerpo estuviera vivo. También es el tiempo, en minutos, que el cerebro humano mantiene su atención al 100%, según los expertos, que también afirman que es el periodo ideal de una siesta o el máximo que debe durar una conferencia antes de que los asistentes miren el reloj, bostecen o hagan un viaje astral. El 21 también es el resultado triple del número cabalístico 7 (días de la semana, maravillas del mundo, pecados capitales), y 21 son los días que tardamos en forjarnos un nuevo hábito, según cálculos científicos. Y es la suma de los puntos de las seis caras de un dado, que simboliza la suerte ante el azar.

En cualquier caso, pasen ustedes un muy buen día.