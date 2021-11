David Pareja, 'tiktoker': "La constancia en redes sociales siempre se premia"

Actor, guionista, humorista, colaborador de televisión y también un todoterreno que maneja a la perfección las diferentes redes sociales. David Pareja, toca todos los palos… ¿Cómo logra adaptarse (y bien) a los perfiles del público y a las posibilidades de cada plataforma?

Todo lo creativo me supone un reto y me parece divertido. El último sitio en el que ahora más participo es en Tiktok. Me gusta cómo se usa la narrativa y las bromas. Sin darme cuenta me he ido empapando hasta de su humor. De hecho hay según qué cosas que solo las subo a esta red social, y me funciona. Es difícil de explicar, pero hay que entender bien el lenguaje de los usuarios de cada plataforma si quieres que te vaya bien.

Es uno de los 'tiktokers' españoles con más seguidores, ¿cuál es la fórmula de su éxito?

No hay una fórmula secreta. Al final hay que saber darle tu toque personal y ser muy constante. La constancia en todas las redes sociales se premia, es como un anzuelo. Cuanto más contenido subes, los seguidores más visitas te dan. Eso te anima y no dejas de subir piezas. Es como una máquina tragaperras.

¿Cómo fueron sus inicios en esta red social? ¿Recuerda sus primeros vídeos?

Sí. Fue un par de años antes de la pandemia. Siempre que veo una red social diferente, como es algo que me atrae, enseguida pruebo. Me gusta conocer las nuevas formas de comunicación y no quedarme estancado. Me hice una cuenta de Tiktok y como nadie me seguía ni era, en principio, mi intención, empecé a subir vídeos vestido en bata, como si fuera un ermitaño, un friki extraño... Cuando la gente empezó a usar esta red social, esas imágenes las borré y ya sí, comencé a subir piezas más trabajadas que empezaron a hacerse virales.

Lo que seguro que recordará son los tuits que hacía en su momento reinterpretando a Alejandro Sanz… ¿Se lleva bien con él?

A él no le conozco, pero sí a alguien que trabaja directamente con él, así que estoy muy cerca del cantante. Me encantaría hacer algún cameo en esos tuits con él.

¿Qué es lo más raro que ha hecho en redes sociales?

Pues hace unos días salí a la calle sin camiseta para grabar un vídeo corriendo. Vivo en el centro de Madrid y la gente se giraba para mirarme. Solo quería comprobar que esa toma de vídeo me había salido bien para acabar ese momento.

No sé si sabe que el grupo U2 acaba de publicar un nuevo tema en su cuenta de Tiktok, ¿le augura un buen futuro a esta plataforma?

Todo tiene su momento. Las redes sociales van desapareciendo poco a poco para dar paso a otras. También ocurrirá lo mismo con Tiktok. Cuando los chavales vean que, dentro de unos años, los usuarios ya no son tan jóvenes, cambiarán a otra. Aunque sí es cierto que esta red social ha puesto sobre la mesa una serie de herramientas que no existían antes en otras plataformas.

Ha dado el salto también a la pequeña pantalla, es colaborador del programa 'El Intermedio', de la Sexta. Cuéntenos, ¿cómo prepara sus reportajes?, ¿qué es el ‘reportierno’?

Desde el programa se pusieron en contacto conmigo con la idea de poner en marcha una sección que siguiera la línea de todo lo que hago y publico en mis redes. Hicimos una prueba en la calle y hasta hoy. Además estamos trabajando en poner en marcha, en breve, alguna otra cosa que... a ver si funciona.

Participa este sábado en el festival La Mistura que se celebra en Etopia, en Zaragoza… ¿A qué David Pareja van a encontrar los asistentes: al actor, al humorista, al 'tiktoker', al 'instagramer'…?

Van a encontrar una mezcla de todo eso, o más bien ninguna. Voy a ser yo, voy a contar mi experiencia con y en las redes sociales. Seré más David que nunca.