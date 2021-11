'En tránsito': con cierta artificiosidad

Se inició la quinta edición del ciclo Mujeres a Escena, que organiza el Teatro de las Esquinas, con ‘En tránsito’, una obra de la dramaturga Laura Rubio Galletero, producido por la compañía Señora Rojo, que aborda el problema de la identidad de género. Alex no se identifica con su cuerpo. Su sexo es el de un hombre, pero se siente mujer. Cuando está a punto de cumplir los dieciocho años, decide transformar su cuerpo de forma definitiva. Antes de dar ese paso, buscaré en su padre a la persona que le acompañe en su tránsito de género.

'En tránsito' Autora Laura Rubio Galletero. Interpretación Marta Guerras, Pablo Huetos y Luna Zuazu. Dirección Antonio C. Guijosa. Teatro de las Esquinas. V Ciclo Mujeres a Escena. 3 noviembre de 2021

A través del enfrentamiento de Alex con su padre, el texto aborda temas de gran relevancia y profundidad, que giran en torno a las dificultades que encuentran los y las jóvenes transgenero cuando hacen visible -para la sociedad y para sus familias- su condición. Pero más allá de sus buenas intenciones, la pieza despierta dudas importantes por la artificiosidad con la que la historia está construida. En, ‘En transito’, no existe una historia, un relato en el que a los personajes les suceden cosas y en cuyo desarrollo el público ve cuál es la realidad a la que se enfrentan. No es la acción dramática la que muestra una realidad, sino que se construyen situaciones de manera que se antoja artificiosa -especialmente evidente en la forma en que se resuelve la historia-, para hacerlas encajar en una realidad escénica que no existe. El resultado es demasiado plano, le falta brillo y dinamismo escénico. No nos engancha la acción ni lo que los personajes dicen. A nivel dramatúrgico, si es destacable el personaje de Xela, -sobresaliente Marta Guerras-, una especie de yo interior de Alex, precisamente porque rompe con la linealidad de la acción y nos muestra que el teatro es, ante todo, juego escénico.

Por su temática, la propuesta es interesante, pero le sobra artificiosidad y le falta profundidad dramatúrgica.