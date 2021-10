Una violación en la Francia medieval

Hace unos días volví a ver ‘American gangster’. No es ni la mejor ni mi preferida de la filmografía de Ridley Scott, pero contiene la esencia de su cine: una historia potente en la que no ahorra secuencias muy crudas cuando lo cree necesario; personajes poderosos, muy bien interpretados; estupendo ritmo narrativo y una recreación ambiental en la que todo, música, fotografía, etc, es impecable. A ese modelo responde su último trabajo, ‘El último duelo’.

Con ochenta y tantos años y una carrera sobresaliente, con títulos como ‘Los duelistas’, ‘Blade Runner’ y ‘Thelma y Louise’ -además de ‘Alien’, ‘Gladiator’, ‘Marte’ y otros filmes, en mi opinión, menos importantes-, Scott regresa con Matt Damon y Ben Affleck con una película inspirada en hechos acaecidos en la Francia medieval -siglo XIV reinado de Carlos VI-. En ella, el cineasta, con unos actores impresionantes -con la excepción, si me permiten, de Ben Affleck-, aborda la historia de una dama que es violada por el mejor amigo, un escudero, de su marido, un caballero que va de guerra en guerra. La negativa de ella a callar; la negación de los hechos por parte del violador y el afán del esposo de vengar la afrenta, originarán el duelo que da título al filme.

‘El último duelo’, con abundancia de combates cuerpo a cuerpo, se estructura narrativamente según el llamado ‘recurso Rashomon’ -nacido en los 50 con Kurosawa y seguido después por directores como Robert Altman, en ‘Gosford Park’, y David Fincher, en ‘El club de la lucha’-. Así, la historia de esa violación y sus efectos es narrada desde el punto de vista de los tres protagonistas, técnica que Ridley Scott maneja con su talento habitual y en la que cuenta con la colaboración de unos intérpretes soberbios.

Quizás el hecho de que la época medieval no figure entre mis contenidos favoritos hace que ‘El último duelo’, pese a sus virtudes, su reivindicación de la mujer y la fuerza de sus actores, no haya logrado emocionarme.