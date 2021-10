Tarta y brindis del primer año de la Torre Outlet

“Ha sido un año complicado que ha pasado rápido y lento a la vez, pero que hemos querido celebrar por todo lo alto”. Alfonso Solans, presidente del Grupo Iberebro, expresaba de esta forma las sensaciones de los primeros 365 días de actividad de la Torre Outlet Zaragoza. Lo hacía, además, cargado de optimismo, pensando que a partir de este sábado “se recupera la normalidad prácticamente total”.

Estas declaraciones fueron la antesala de la celebración del primer aniversario del complejo outlet de moda. Las hizo mientras esperaba la llegada de las dos madrinas del evento, las modelos y presentadoras de televisión María José Suárez y Renata Zanchi.

La jornada amaneció fría, pero a mediodía brillaba un sol esplendoroso en el paseo central, así que María José y Renata no sufrieron demasiado. Si acaso, un poco más la presentadora de La Sexta, que lució un espectacular vestido de fiesta corto fucsia.

Primer aniversario de la Torre Outlet de Zaragoza Francisco Jiménez

Las modelos animaron a Alfonso Solans a acompañarlas durante el acto, que comenzó con el anuncio de una jornada llena de actividades y sorpresas. “Pero no penséis que esto se acaba aquí –dijo María José Suárez–, hasta el próximo 6 de noviembre se ha preparado un intenso programa”. “¿Dos semanas más nos vamos a quedar?, le preguntó su compañera Renata. “Casi mejor que no –prosiguió– porque me llevo todo lo que hay en las tiendas; al 70% de descuento no va a quedar nada”.

El presidente del Grupo Iberebro les agradeció su presencia “por el toque profesional, de glamour y belleza que ponéis y que hace falta en toda acción de compra”. Las madrinas también animaron al director del outlet, Claudio Poltera, y a los responsables del grupo patrimonial Actur, Álvaro Palacio y Javier Palacio, a acercarse a la tarta del aniversario.

Entre todos se repartieron los cuchillos para el corte, encendieron la vela y, a la de tres, soplaron. De alguna forma, con este gesto se dio el pistoletazo de salida a las dos semanas de actividades en el complejo.

Pero no solo se cortó la tarta; también se brindó con cava aragonés Gran Ducay. Sara Gao, marketing manager de la Torre Outlet Zaragoza, describía la ilusión del momento con un expresivo: “A partir de aquí el despegue; todo lo que venga seguro que va a ser mucho mejor”.

Animación con música en directo y DJs, reparto de algodón de azúcar, sesiones de maquillaje...

Son algunas de las actividades que han empezado este viernes y que se van a disfrutar durante las próximas dos semanas.

Las madrinas María José Suárez y Renata Zanchi comieron en el recinto y aprovecharon la sobremesa para conocer las tiendas del outlet de moda y hacer alguna compra. Además, inauguraron el paseo de la fama del complejo firmando los primeros bolsos de este peculiar escenario. Su rúbrica también la dejaron el batería de Héroes del Silencio, Pedro Andreu, y la cantante Carmen París.

El colofón festivo estuvo animado por la periodista María de Rada y lo pusieron los clientes con el confeti. Lo dicho, una cita cargada de glamour para el nuevo tiempo que se avecina.