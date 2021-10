Kim Kardashian sorprende con su monologo en 'Saturday Night Live'

Kim Kardashian, fue invitada el sábado al programa 'Saturday Nigth Live', un 'show' de la televisión norteamericana basado en el humor y la parodia de personajes reconocidos.

Kim abrió el programa con un monologo riéndose de ella misma: "Lo sé, a mí también me sorprende verme aquí. Cuando me invitaron me quedé en plan: ¿Queréis que sea la presentadora? ¿Por qué? No he estrenado una película en mucho tiempo. En realidad, solo he estrenado una y nadie me avisó de la premiere. A mi madre se le debió de olvidar", haciendo referencia al video de contenido sexual que le hizo de los personajes más populares de la televisión.

Vestida con un ajustado traje rosa que le cubría incluso las manos, continuaba su discurso hablando de su familia: “Estoy emocionada de estar aquí esta noche para mostrarles que soy mucho más que una cara bonita… y que un buen pelo y un gran maquillaje y unos senos increíbles y un trasero perfecto. Soy mucho más que esa foto de referencia que mis hermanas les enseñan a sus cirujanos plásticos”, aseguraba.

Kim Kardashian West’s Monologue! pic.twitter.com/t60b6ZC6cl — Saturday Night Live - SNL (@nbcsnl) October 10, 2021

La Kardashian más conocida habló también de su matrimonio con Kanye West: "Me casé con el mejor rapero de todos los tiempos. No solo eso, es el hombre negro más rico de Estados Unidos. Un genio talentoso y legítimo que me ha dado cuatro hijos increíbles. Así que, si me he divorciado de él, parece que está claro que fue por un único motivo: su personalidad".

Sobre su familia, Kim también comentó sobre las carreras políticas fallidas de su familia: "Ahora sé que estamos divididos como país, pero me encantaría que Estados Unidos se uniera, por eso estoy aquí para anunciar que me postulo para… Es broma. No me postulo para presidenta, no podemos tener tres políticos fracasados en la misma familia".

Su paso por el programa norteamericano fue mediático, como podía verse reflejado en redes sociales en las horas posteriores al show. Kardashian, demostró que además de ser una de las estrellas de la televisión y las redes sociales también es capaz de reírse de si misma delante de millones de espectadores.