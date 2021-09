25 años del concierto de Michael Jackson que revolucionó Zaragoza

Destacados artistas nacionales e internacionales han visitado la capital aragonesa para ofrecer sus conciertos en La Romareda, que desde 1980 a 1995 se convirtió en el teatro de los sueños musicales de los zaragozanos. De entre los cantantes y grupos que actuaron durante aquellos años en el estadio del Real Zaragoza, muchos tienen grabado en la memoria el espectáculo que Michael Jackson ofreció a los zaragozanos tal día como hoy, un 24 de septiembre de 1996.

El indiscutible Rey del Pop congregó a unas 45.000 personas, entre las que se encontraban una espectadora de excepción, la Infanta Cristina, y famosos como los bailarines Julio Bocca y Joaquín Cortés, la actriz Penélope Cruz y Carmina Ordóñez, entre otros. Durante las más de dos horas que duró el espectáculo, la estrella del pop hizo un variado repaso a toda su discografía (desde Scream, que abrió la noche, a They don't care about us, The closet, Stranger in Moscow, You are note alone, The way you make me feel, Billie Jean, Thriller, Beat it, Dangerous, Black or white, Heal the World...), en medio de unos impresionantes efectos especiales de imagen y sonido, mientras a lo largo del concierto se fundían los temas en directo con otros aparentemente pregrabados. Todo, ante un público entregado que aclamaba los frenéticos pasos del Rey del Pop y que quedó deslumbrado y ensimismado ante semejante montaje.

De compras en el C.C. Augusta y visita al Clínico

Durante los tres días que estuvo en Zaragoza, Jackson revolucionó la ciudad y a sus seguidores. Tras aterrizar en la capital, la comitiva (le acompañaban más de 300 personas entre asistentes, seguridad, cocineros, masajistas, y familia) se dirigió al hotel Boston, donde más de 3.000 frenéticos fans esperaban a su ídolo al grito de “¡Michael, míranos, te queremos!”.

Nada más llegar a la suite 223 y, sin tiempo para ver la pista de baile portátil que le habían instalado en la habitación, el cantante se subió a un sofá, "con zapatos y todo" y se asomó a la ventana. "Lanzó un cojín firmado por él, pero, como no veía bien a la gente, pidió subir a la azotea, donde literalmente se colgó", recordaba hace unos años Jaime Gutiérrez, director comercial del hotel.

Esa misma tarde se dejó ver por el Centro Comercial Augusta, donde compró varios discos, entre ellos, la ‘Macarena’ de Los del Río. De vuelta al hotel, su cocinera sudafricana le preparó un par de ensaladas y un filete. Un menú frugal que repitió durante el día del concierto.

Michael Jackson en Zaragoza Moncín/Mestre/Duch/Correas

Durante su estancia en Zaragoza, también visitó la planta de Pediatría del Clínico. Allí, Pilar Arrabal, trabajadora del hospital y fan suya, le recibió con un enorme centro de frutas de Aragón y un reloj con forma de castillo Disney, que hizo Miguel Ángel, informático del centro. Allí, según cuentan quienes lo vieron, Jackson estuvo encantador y cariñoso con todos. Entregó regalos a los niños ingresados y tuvo el detalle de quitarse la mascarilla de la cara para mostrar una sonrisa encantadora.

Tan raudo y veloz como entró, y de nuevo con la cara tapada, Jackson salió del Clínico, se metió en la furgoneta y viajó hasta el aeropuerto. Pocos minutos después, su avión despegaba rumbo a Amsterdam.