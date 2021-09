Adèle presenta a su nuevo novio

En Instagram y con un vestido de Schiaparelli. Así ha presentado la cantante Adèle ante el mundo una nueva etapa en su vida y su relación con Rich Paul, fundador y máximo responsable de la agencia 'Klutch Sports , uno de los agentes más influyentes de la NBA con jugadores en su cartera de clientes como LeBron James, Anthony Davis o John Wal.

Fue precisamente en la boda de Davis donde la cantante británica se hizo las fotos y posó con su nueva pareja en actitud cariñosa. Antes, este verano, ya se las había podido ver en partidos de la NBA.

Mucho ha tuvo que ver para cambiar el chip -mental y físico (la cantante ha perdido 70 kilos)- la separación de su marido, Simon Konecki, Tras repartirse 171 millones de dólares, la pareja llegó a un acuerdo para compartir el cuidado de su hijo Angelo. Como la cantante no había hecho separación de bienes en su matrimonio, ha tenido que dar un buen pico de su fortuna a su ex, según publicó en su día el diario británico 'The Times'.