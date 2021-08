Robert Pattinson, el más pobre de los ricos

La pandemia ha dejado vacías las salas de cine pero llenos los bolsillos de algunas estrellas de Hollywood. Al menos, en lo que a sueldo fijo se refiere. Otra cosa son esos porcentajes de taquilla por los que Scarlett Johansson se ha embarcado en una guerra contra Disney. La revista 'Variety' acaba de publicar una lista con los actores mejor pagados de la industria cinematográfica y lo primero que llama la atención es que el caché de las estrellas más rutilantes del celuloide no solo no ha descendido sino que en algunos casos ha aumentado, precisamente en compensación por el estreno de las películas en 'streaming', en una era donde el éxito de un filme ya no se calcula sumando butacas sino visualizaciones.

Encabeza la lista de los más ricos Daniel Craig, que se embolsará en total 100 millones de dólares por su interpretación del detective Benoit Blanc en las dos próximas secuelas de 'Puñales por la espalda'. Y la cierra, Robert Pattinson, que se llevará 'solo' tres millones de dólares por dar vida al Caballero Oscuro en 'The Batman'. Podría decirse que el 'icono millennial' de la saga 'Crepúsculo' se encuentra ahora de capa caída. Si en su día llegó a cobrar 25 millones por película, hoy es uno de los superhéroes peor remunerados. Y eso a pesar de verse obligado a permanecer embutido en un traje incomodísimo de 'pseudomurciélago' que le obliga a pasar horas sin poder ir al baño...

La barrera de los mejor pagados de Hollywood la rompió a finales de los 90 Jim Carrey con los por entonces sorprendentes 20 millones de dólares que percibió por 'Un loco a domicilio'. Hoy, con las salas de exhibición en la UCI por culpa de la pandemia, Daniel Craig multiplica esa cantidad por dos y medio. Lo que convierte su sueldo en apabullante, aunque (todo hay que decirlo) inferior a lo que se embolsó el último acertante de Euromillones y absolutamente irrelevante para las hijas del actor, conscientes de que se van a quedar sin herencia paterna porque su progenitor no es partidario de la transmisión de bienes a descendientes.

Craig no está solo en la cima. Le acompaña Dwayne Johnson, que podría terminar embolsándose otros 50 millones redondos por 'Red One', bajo el paraguas de Amazon. Les siguen Will Smith y Denzel Whashington con sus respectivos 40 millones por película. Y Leonardo DiCaprio y Mark Walhberg, con 30. Pero hay que descender hasta la séptima posición del ranking para encontrar a una mujer... O, mejor dicho, a dos: Jennifer Lawrence y Julia Roberts, empatadas a 25 millones por película. Cinco más de lo que van a ganar este año por filme Sandra Bullock, Ryan Gosling, Bard Pitt y Chris Hemsworth, el marido de Elsa Pataky.

Hemsworth no solo cobra 20 millones de dólares por 'Thor: Love and Thunder', sino que encima se los pagan por divertirse. Es lo que se desprende del vídeo que ha compartido hace unos días en su perfil de Instagram. En pleno rodaje, y mientras el peluquero le va tejiendo las trencitas de su rubia melena de superhéroe, el actor corea a voz en grito 'Ashes to Ashes', de Bowie, mientras el director de la película, Taika Waititi, canta y baila enloquecido detrás al tiempo que va despeinando al propio peluquero... Un subidón remunerado por el que algunos pagarían.

En la cola de la lista, actores otrora omnipotentes como Tom Cruise y Keanu Reeves languidecen con sus 13 millones de dólares por película. Aun así, diez más de lo que cobra el último de la fila, Robert Pattinson, con sus tres 'humildes' millones... Aunque seguro que Pattinson pensará que, en este caso, más vale ser cola de león que cabeza de ratón.