Qué ver en Zaragoza con el bus turístico: horarios, recorridos y precio

La llegada del buen tiempo facilita los planes al aire libre: paseos, deporte, turismo, actividades culturales... Y entre estos, la oportunidad de conocer Zaragoza y sus enclaves más atractivos. La mayoría de estos lugares son conocidos por todos los ciudadanos, pero eso no es óbice para disfrutar de un recorrido por todos ellos, con paradas explicativas, y contemplando las vistas de una ciudad con encanto como es la capital aragonesa.

Así pues, el bus turístico que pone a disposición el Ayuntamiento de Zaragoza es una buena opción, un plan alternativo, tanto para visitantes como para los propios habitantes. Aunque las fechas están sujetas a posibles cambios, estos son los días -fines de semana, excepto el servicio diario en verano- disponibles del autobús, que cuenta con planta baja y segunda planta descapotable:

Mayo: 1-2, 8-9, 15-16, 22-23, 29-30

1-2, 8-9, 15-16, 22-23, 29-30 Junio: 5-6, 12-13, 19-20, 26-27

5-6, 12-13, 19-20, 26-27 Verano: servicio diario del 1 de julio al 19 de septiembre, y 25-26 de septiembre.

Octubre: 2-3, 23-24, 30-31

2-3, 23-24, 30-31 Noviembre: 1, 6-7, 13-14, 20-21, 27-28

1, 6-7, 13-14, 20-21, 27-28 Diciembre: 4-5-6-7-8

Las explicaciones del bus turístico están disponibles en seis idiomas diferentes: español, inglés, francés, italiano, alemán y chino. El recorrido toma salida en la parada de Calle Don Jaime y tiene una duración aproximada de 90 minutos. La compra de tickets está habilitada online y en las oficinas de turismo zaragozanas, mientras en el bus solo se dispensarán billetes de tarifa general y mayores de 65 años.

Horarios y tarifas del bus turístico de Zaragoza

Tarifa General: 8 euros.

8 euros. *Mayores de 65 años o poseedores de la tarjeta de transporte gratuita del Ayuntamiento de Zaragoza: 4,80 euros.

4,80 euros. *Desempleados: 4,80 euros.

4,80 euros. *Carné Joven / Estudiantes / Personas con discapacidad / Familia Numerosa: 6 euros.

6 euros. Gratuito para menores de 5 años (no ocupan asiento).

Grupo 4 personas: 24 euros

24 euros Servicio incluido en la Zaragoza Family. *En los casos especiales se deberá presentar el documento acreditativo en las oficinas de turismo, así como en la tienda online, para tener acceso a la tarifa bonificada.

Los horarios del bus turístico de Zaragoza con una frecuencia de 90 minutos excepto al mediodía, son los siguientes: 10:30, 12.00, 13:30, 16:30, 18.00 y 19:30. A partir del mes de noviembre, la última salida es a las 18.00.

Paradas del bus turístico de Zaragoza

Con salida en C/ Don Jaime I - Plaza de La Seo, para en Plaza España; Paseo Sagasta, 34 (en frente de Casa Juncosa y Retuerta); Paseo Cuéllar - Iglesia de San Antonio; Paseo Renovales - Parque José Antonio Labordeta; Paseo Fernando el Católico, 31 - Pza San Francisco; Paseo Pamplona, 12 - Paraninfo y Puerta del Carmen; IAACC Museo Pablo Serrano - CaixaForum (Paseo María Agustín); Plaza El Portillo, 12; Estación Zaragoza Delicias- Etopía (Avda Expo 2008); Parque del Agua 1: Torre del Agua - Embarcadero.; Parque del Agua 2: Palacio Congresos de Zaragoza - Pabellón Puente; Avda José Atarés frente Acuario; C/ Diputados - Aljafería; Paseo Echegaray y Caballero - C/ Jardiel - Basílica del Pilar; y Avda. Cataluña - Balcón de San Lázaro.

Consulta aquí más planes de ocio en Zaragoza.