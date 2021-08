El día en que Lola Flores cenó con los vecinos de Frías de Albarracín

Hubo una época en la que gracias a la bonanza económica que se vivía en algunas localidades aragonesas, traían a artistas de primera fila nacional para actuar durante sus fiestas patronales. Es el caso de Frías de Albarracín, que hace 30 años contó con la presencia de una de las grandes del momento: Lola Flores.

Un 18 de agosto de 1990 la jerezana compartió con los vecinos de esta pequeña localidad, de apenas 200 habitantes, una caldereta de toro y una ensalada de tomate momentos antes de su actuación. Del tomate, además, se acordó con cariño más de una vez sobre las tablas. Charló con la gente del pueblo, se dejó fotografiar sin maquillaje junto a los niños y bebió en bota: "Yo aquí, como todo el mundo". El concierto atrajo a prácticamente la totalidad de la población, así como a muchos turistas que se encontraban esos días veraneando por la Sierra de Albarracín y pudieron verla gratis en la plaza del pueblo.

Lola Flores durante su actuación en Frías de Albarracín. Archivo HERALDO

Embrujó a unas dos mil personas. "Aquí me tienen y, como ven ustedes, estoy muy viva", recalcó Lola Flores durante el recital. Arte, duende, tablas y saber estar sobre la tarima. En la plaza, se convirtió en la reina de Frías durante tres cuartos de hora, con cinco cambios de vestido. "Lo único que necesito es un público bueno y sano. Vamos, lo que tengo aquí", exclamó 'La Faraona'.

Recomendó a los más jóvenes que no se dejaran embaucar por la droga. "Cuando os vengan a ofrecer muerte, que se vayan, que 20 años no se tienen más que una vez en la vida, que luego vienen los 30, los 40, los 50 y pasas a ser caballo viejo". El recital se desarrolló en varias provincias españolas.

La gente del pueblo todavía recuerda lo simpática que fue. Pero Lola no fue la única artista de renombre que actuó en Frías durante aquellos años. Gracias a los dividendos derivados de la madera de pino, también pasaron por allí durante sus festejos de agosto figuras como Manolo Escobar o Francisco. Aunque no todos cayeron tan bien. Sobre este último, "recuerdo que nos dijo que se iba a comprar una casa en el pueblo, haciéndose el qué se yo qué. Me pareció un poco tonto", recordaba hace unos años Reme, vecina del pueblo y hermana del actual alcalde de Frías, Benito Lacasa.

Y la Pantoja en Calamocha

Todo lo contrario que pasó con 'La Faraona' ocurrió el día anterior con Isabel Pantoja en Calamocha. La capital del Jiloca tiró la casa por la ventana en el verano de 1990. Gracias al gran auge industrial y a la escasa incidencia del paro, las fiestas de San Roque de aquel año fueron especiales, con Héroes del Silencio y la tonadillera como cabezas de cartel y un presupuesto de 15 millones de pesetas.

Cuatro mil personas (muchos llegaron de Teruel, Calatayud, Zaragoza y localidades vecinas de la comarca) disfrutaron de hora y media del concierto, en el que la artista interpretó las canciones más populares de sus últimos tres discos. Acababa de rodar su primera película, ‘Yo soy esa’, que protagonizó junto a José Coronado y los rumores de romance del actor con la ‘viuda de España’ estaban en boca de todos. Se quejó de la poca iluminación de su ‘roulotte’, del viento... y a los medios de comunicación se les vetó el acceso al camerino. Cobró cuatro millones de pesetas. Gritó "¡Viva Calamocha!", pero Calamocha, ni pisarlo.