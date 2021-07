Convocado el XIX premio internacional de investigación Paleonturología 2021

Esta semana se ha abierto el plazo para la presentación de candidaturas del premio ‘Paleonturología 2021’ (PTUR 21), que cumple su 19ª edición y está convocado por la Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis con la colaboración de la Sociedad Gestora del Conjunto Paleontológico de Teruel S.A. (Dinópolis) y de Caja Rural de Teruel. Este premio está considerado uno de los más prestigiosos a nivel internacional en el ámbito de la investigación en paleontología.

El galardón está dotado con 3.000 euros y con la edición de una versión divulgativa del trabajo premiado en la serie “¡Fundamental!”. A este premio pueden concurrir los trabajos de investigación paleontológica publicados el año anterior a cada edición en cualquier idioma y formato. Hasta el momento han participado en este premio 450 publicaciones científicas firmadas por más de 1.100 investigadores.

El objetivo que persigue la Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis, desde la creación del premio en 2002, es el de recompensar la investigación en Paleontología y darla a conocer entre los jóvenes. La fecha límite para entregar los trabajos es el día 10 de noviembre de 2021 y el fallo se conocerá a finales de este año. Como en otras ocasiones, el jurado estará formado por tres destacados/as investigadores/as.

En la anterior edición, el premio ‘Paleonturología 2020’ (PTUR 20) recayó en el trabajo "Diminutive fleet-footed tyrannosauroid narrows the 70-million-year gap in the North American fossil record", publicado en la revista Communications Biology por Lindsay Zanno y colaboradores. En este trabajo, los autores describían una nueva especie de tiranosauroideo, Moros intrepidus, que vivió hace unos 96 millones de años en la actual Utah. Este hallazgo extiende el linaje de los tiranosaurios en América del Norte durante un intervalo 15 millones de años mayor de lo conocido anteriormente.