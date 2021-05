Raúl Aranda: "Llevo un año preparándome para mi último toro"

Hoy, justo hoy mismo, hace cincuenta años que Raúl Aranda tomó la alternativa en la plaza de la Misericordia de Zaragoza. Medio siglo de la irrupción de una figura máxima del toreo.

¿Qué hacía y cómo estaba usted hace hoy cincuenta años?

Era mi alternativa en Zaragoza. Sabía que era un día importante, muy importante. Toros del Conde de la Corte. Me dio la alternativa Palomo Linares, con Miguel Márquez como testigo. Los toros tenían unos pitones impresionantes. Fue bien la cosa: corté tres orejas. A partir de ahí, vi color; a partir de ahí, comencé a caminar.

Usted ya caminaba, usted era torero antes de tomar el capote...

Yo era un chaval cuando me lio un amigo que también quería ser torero: Antoñín Castilla. Venía con la carretilla por la fábrica de embalajes de mi padre en la Almozara. Allí pasábamos horas y horas hablando de toros. Me dijo de ir a una capea y yo le dije que qué era eso... Al final, fuimos a Illueca en un tren de mercancías, en una plataforma para llevar coches. Recuerdo que saltamos en marcha y Fernando Moreno, que nos acompañaba, se rompió la clavícula.

Madre mía, con Antoñín Castilla, de polizón...

Así fue el inicio, en una plaza hecha con carros. Toreé por intuición. Recuerdo que era invierno.

Así es, en invierno son las fiestas de San Babil en Illueca.

Me cogió el toro y el veterinario del pueblo me puso unas grapas para cerrar la herida. Todos se fueron al baile y yo me quedé en la plaza tapado con capotes.

Y de allí, a la eternidad. Esa foto junto a Paquirri y Álvaro Domecq en la corrida de la Beneficencia de 1972 es historia del toreo.

Todo fue muy rápido. Hice puerta grande en Zaragoza y a los meses fui a Madrid, a San Isidro.

El mítico toro de Galache...

La gente no lo sabe, pero esa corrida era tan dura que no la quería matar nadie. Fue el sexto de la tarde, Saladillo. El toro cuajó.

Cuando el toro y la muleta van al mismo son, que cantara Rocío Jurado...

Todo cambió en diez minutos.

En diez minutos, Raúl Aranda se puso a mandar en el toreo.

Corté dos orejas. Puerta grande en Madrid. Nada más terminar la corrida, tenía 48 contratos hechos para la temporada siguiente, además de torear la corrida de la Beneficencia, festejo al que asistía y asiste el Jefe del Estado.

¿Qué le dijo Franco en el patio de cuadrillas en la mítica foto con Paquirri y Domecq?

Estuvo muy correcto. Su mujer, Carmen Polo, me ofreció a su médico cuando me cogió el toro.

Las cogidas condicionaron su carrera...

La más grave fue en Bilbao en 1974. El toro me cogió en la axila. La herida se infectó, pues la arena de la plaza de Vistalegre en Bilbao es de playa y un alga propició la infección. Me iban a cortar el brazo en el hospital. Hasta mi tío Emilio Aranda, canónigo de Calatayud, me dio la extrema unción...

Pero el torero de Zaragoza siguió adelante...

Continué con mi carrera. Viví un momento extraordinario del toreo, como fueron los años 70, con El Viti, Paco Camino, Palomo Linares, Paquirri, El Niño de la Capea, Antonio José Galán, Dámaso González, José María Manzanares... También conecté con los 80: Espartaco es un gran amigo.

Todo acaba, Raúl, todo acaba...

Me retiré. Pasé por momentos duros, como el fallecimiento de mi hijo Rodolfo hace ahora cinco años. Ahora me siento fuerte. Me levanto todos los días a las seis de la mañana. Estoy en plena forma.

Tanto, que hasta va a matar un toro en este año de aniversario.

Llevo un año preparándome para mi último toro. Un toro de mi gran amigo Capea. Quería que hubiera sido hoy en Zaragoza, para que pudiera asistir todo el público que tanto me quiere; pero no ha podido ser por la pandemia. Lo mataremos en unos meses en un lugar por determinar y con la presencia de mis grandes amigos, figuras del toreo y de la gente que me ha arropado siempre.