La apisonadora zaragozana del rock

En apenas siete años de existencia, The Kleejoss Band se ha erigido en una de las bandas más potentes y solventes de Aragón. Con un directo arrollador –que ha merecido dos Premios de la Música Aragonesa en esta categoría– y cinco discos editados, su constancia es imbatible y su personalidad, incuestionable. Una hoja de ruta consagrada al rock americano que el próximo jueves 27 de mayo lanza un nuevo álbum –el sexto–, titulado ‘Maleza’ (Milanamúsica Records) y en el que cambian el inglés por el español en sus letras. Tal es el interés despertado, que la primera edición de vinilo en preventa ya se ha agotado. Una heroicidad en los tiempos actuales.

Luis Kleiser (guitarra y voz), Joss Mayoral (batería), Nacho Prol (bajo) y Andrés MacMalo (guitarra) conforman este cuarteto implacable. "El ritmo en la banda es alto; no se para. Hemos escrito alrededor de 60 canciones y hemos tocado por todas partes. Pero aquí no se mira atrás. Somos un grupo pequeño que no puede vivir de rentas que no tiene. Tenemos que demostrar cada noche que estamos a la altura y en cada disco sorprender para seguir vivos. Si miras mucho atrás es que no tienes presente y mucho menos futuro. Estamos demasiado ocupados en el ahora. Cuando esto acabe ya tendremos tiempo de recordar y valorar lo que hicimos", proclama Luis Kleiser en forma de alegato existencial.

Una efervescencia que en ‘Maleza’ les ha abocado a estrenar caminos. "Hay cambios importantes. El primero es el del idioma, pero hay más novedades sustanciales. Seguimos siendo una banda de rock americano pero hemos tratado de huir de clichés y hemos tratado de modernizar el género. ‘Maleza’ tiene estructuras y sonidos muy diferentes a lo que hemos hecho en anteriores trabajos. Hay canciones que no nos hubiéramos atrevido a hacer hace cinco años. Nos hemos quitado los complejos y la camisa de las etiquetas para hacer algo distinto. Seguro que es un desafío para algunos fans pero necesitábamos hacerlo y nos sentimos mucho más libres ahora", confiesa Kleisel.

Cambio de planes

Ni siquiera la irrupción del coronavirus logró erosionar su determinación. "La pandemia trastocó los planes iniciales pero no la esencia del disco. Queríamos volver a Cantabria para grabar la segunda parte del ‘Secreto’ –su anterior disco– con Hendrik Rover y no pudo ser. Así que quisimos hacer un álbum 100% en Aragón contando con los buenos amigos que tenemos aquí y con el gran Rafa Domínguez a los mandos. La composición fue más compleja que otras veces porque necesitábamos una vuelta de tuerca en el sonido para que no fuera un disco más de la banda", revela.

Si las condiciones sanitarias no lo evitan, están pergeñando una gira de presentación que les devolverá, por fin, a su hábitat favorito: los garitos y sus escenarios. Cádiz, Sevilla, Orense o Valladolid conformarán un itinerario que recalará en el Rock & Blues de Zaragoza del 1 al 3 de octubre. Puro rock y pura maleza. "Maleza es nuestra manera de ver el mundo de la música. No hay quién lo pare y siempre resurge pase lo que pase. Somos maleza; la encontrarás en el camino y se enredará por todas partes. ¿Maleza o vida que se abre paso a pesar de todo?", remacha Kleiser.