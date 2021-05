La aristocracia del flamenco aragonés invoca la leyenda de Paco de Lucía en el Auditorio

La aristocracia del flamenco aragonés invocará este miércoles la grandeza de Paco de Lucía para rendirle un homenaje en la sala Mozart del Auditorio de Zaragoza, siete años después de su muerte en México. Los guitarristas Alejandro Monserrat y Nacho Estévez ‘el Niño’ y el percusionista Josué Barrés, con la colaboración del jovencísimo prodigio Asier Candial, comandarán un itinerario por algunos de los capítulos más soleados de la trayectoria del maestro de Algeciras. Un recuerdo y un cariño que nunca sobran y que siempre están justificados.

Pese a la experiencia y el kilometraje musical de este trío, los nervios y la expectación han gobernado los últimos ensayos, celebrados en la Escuela de Flamenco Los Cabales de la capital aragonesa, su cuartel general. La exigencia es máxima cuando el protagonista es Paco de Lucía.

Monserrat tuvo el privilegio de ver al genio en acción en seis recitales, un tesoro que permanece incrustado en su corazón. "Lo que transmitía era como ver y escuchar la banda sonora de mi vida. Era pura flamencura y sabiduría. Como en la mayoría de guitarristas de flamenco de mi generación, es sin duda el número uno. Él nos marcó el camino y nos abrió todas las puertas. Gracias a él, se conoce a los guitarristas flamencos en todo el mundo. Es el capo, junto a otros que no conviene olvidar, como Manolo Sanlúcar, Habichuela o Serranito", relata un emocionado Monserrat.

Su compadre y socio Nacho Estévez profundiza en el alcance del legado del compositor de ‘Entre dos aguas’: "Su gran conquista fue la internacionalización de la guitarra flamenca y la dignificación del género flamenco a nivel mundial. Cuando Paco de Lucía comenzó a tocar con los grandes músicos de jazz, se le ascendió a la máxima altura musical. Esto fue lo que ha llevado la guitarra flamenca por todo el mundo y lo que ha hecho que mucha gente quiera aprender a tocarla. Abrió un camino".

Abrazar una obra tan generosa y oceánica como la del homenajeado ha sido una tarea agotadora. "Hemos elegido un repertorio más o menos cronológico, comenzando por temas que grabó Paco de Lucía en sus inicios, como ‘Fuente y caudal’, ‘Taranta’, ‘Aires choqueros’, ‘Fandango de Huelva’ o ‘Los pinares’. Y luego seguiremos con obras de los años 70, donde incluyó piezas más jazzísticas como ‘Chiquito’. Por supuesto no faltarán ‘Entre dos aguas’ ni un popurrí que hemos confeccionado con grandes punteos o falsetas del maestro", revela Josué Barrés.

Un prodigio de 13 años

Un recital al que se sumará Asier Candial. A sus 13 años, este guitarrista que combina el aprendizaje flamenco con los estudios clásicos en el Conservatorio Profesional de Música de Zaragoza, exhibirá un talento que le llevó a conquistar el hoy desaparecido Concurso Oficial de Flamenco de Zaragoza tanto en categoría júnior como absoluta. "Actuar en la sala Mozart con Nacho, Alejandro y Josué me parece un sueño. Una oportunidad increíble que me ofrecen y que me llena de alegría, pero también de responsabilidad. Es un premio a muchas horas de esfuerzo y que me anima a seguir trabajando y disfrutando de la guitarra. Yo el flamenco lo veo como una habitación dentro de una casa. La casa sería la música y la habitación un lugar que poca gente de mi edad conoce, lleno de ritmo, energía y expresión", explica con madurez.

Con valores como Candial, el presente y el futuro del arte flamenco se antojan a buen recaudo en Aragón. "De un tiempo a esta parte y gracias a las escuelas que han ido proliferando en Zaragoza, el flamenco goza de una buena salud. Se organizan muchos conciertos. Ha habido meses que se han llegado a realizar 40 recitales en Zaragoza. Hay una creciente afluencia de público cada vez más exigente y entendido. Es un género que en la Comunidad está en auge en comparación con otras músicas", concluye Estévez.