Alabastro aragonés en el Museo Nacional de la Civilización Egipcia de El Cairo

El pasado sábado tuvo lugar en El Cairo una ceremonia faraónica. Las calles de la capital egipcia se cerraron ante el paso del ‘Desfile dorado de los faraones’, un traslado de 22 momias de reyes y reinas del antiguo Egipto, entre los cuales figuran Ramsés II y Hatshepsut, al Museo Nacional de la Civilización Egipcia. Al día siguiente abrió sus puertas al público tras una inauguración parcial en 2017 y varios lustros de obras y retrasos motivados por la falta de fondos, la inestabilidad política, un golpe de estado en 2013 o el coronavirus.

En este nuevo recinto museístico el alabrastro aragonés, salido de la cantera de Velilla de Ebro y transformado en la empresa Arastone de Quinto, ocupa un lugar especial en una de sus salas principales, The Core Gallery, con 120 vitrinas en cuya construcción se emplearon piezas de este mineral aragonés y que albergan diversas obras de la colección arqueológica.

Las placas de alabastro están pegadas entre sí y laminadas sobre un vidrio de un centímetro de espesor para ofrecer mayor resistencia sin perder su característica translucidez. «Recibimos el encargo a través de la delegación en España de Arata Isozaki & Associates –el arquitecto japonés Arata Isozaki, ganador del Premio Pritzker 2019, es el responsable del diseño de los espacios expositivos del nuevo museo–. Contactaron con nosotros y vinieron a Quinto a ver y seleccionar el material, la cantidad de veteado de las placas, el color según la luminosidad que querían para las vitrinas que luego montó una empresa alemana en Fráncfort antes de ser enviadas a El Cairo», cuenta José Luis López, gerente de Arastone.

De la localidad de Velilla de Ebro se extrae el mineral que trabajan en esta empresa de Quinto. Según López, el alabrastro de esta zona de la comarca Ribera Baja del Ebro tiene una característica especial: «Es muy translúcido, con un veteado grisáceo que nos permite hacer una selección acorde a los criterios exigidos para cada proyecto. En este caso, eligieron el de Aragón por su grado de translucidez, superior al que presentan otros tipos de alabrastro como puede ser el iraní o el turco».

Aragón es uno de los mayores productores de alabastro del mundo y en ciudades de un buen número de países se puede encontrar en la decoración interior de diversos edificios. La empresa de López ha realizado, por ejemplo, trabajos para hoteles en Portugal, La Habana, Montreal o Los Ángeles, en el Banco de Escocia, la catedral de Los Ángeles, un centro comercial en Londres o, sin ir más lejos, la estación del AVE Zaragoza-Delicias.

Alabastro aragonés en el Museo Nacional de la Civilización Egipcia de El Cairo NMEC

La mayor colección

El Museo Nacional de la Civilización Egipcia (NMEC, en sus siglas en inglés) ocupa un edificio de grandes dimensiones al sur de El Cairo, en la antigua ciudad de Fustat, primera capital musulmana de Egipto que en la actualidad forma parte de la principal ciudad del país. Cuenta con 135.000 metros cuadrados y ocupa alrededor de 50 hectáreas. Alberga la mayor colección arqueológica del mundo con decenas de miles de piezas que representan la civilización egipcia desde la prehistoria hasta el presente.

Tras el ‘Desfile dorado de los faraones’ del pasado fin de semana, la sala de las momias se inaugurará el próximo 18 de abril. La sala The Core Gallery, donde se encuentran las vitrinas con alabastro aragonés con iluminación led para realzar las piezas de arte que contienen, es el área expositiva más importante del museo, con numerosos objetos únicos y, según el NMEC, «ha sido diseñada para ofrecer a los visitantes una experiencia holística de la evolución de la civilización egipcia. Las vitrinas muestran esta herencia y ofrecen una vista en profundidad de la cultura tradicional egipcia, destacando los logros más importantes a través de diferentes épocas, comenzando desde la prehistoria, pasando por la época faraónica y grecorromana, las épocas copta e islámica, llegando hasta el Egipto actual».

Alabastro aragonés en el Museo Nacional de la Civilización Egipcia de El Cairo KHALED ELFIQI

Un desfile faraónico

El pasado sábado tuvo lugar el desfile de las 22 momias reales del antiguo Egipto, cada una transportada en una carroza especial, que transcurrió por las calles de El Cairo durante unos 40 minutos desde la plaza Tahir hasta el Museo Nacional de la Civilización Egipcia. Abrió la marcha el faraón Seqenenre Tâa (siglo XVI a. C.) y la cerró Ramsés IX (siglo XII a. C.). La ceremonia presidida por Abdelfatah El-Sisi, actual mandatario de Egipto, tuvo una gran carga simbólica. En ella se realzó el patrimonio histórico y cultural del país africano y su retransmisión televisiva no estuvo exenta de vídeos de promoción turística de sus tesoros históricos.

La mayor parte de las 22 momias, descubiertas cerca de Luxor a partir de 1881, no habían salido del museo de la plaza Tahir desde principios del siglo XX. Estaban expuestas desde la década de los 50 del pasado siglo en una sala sin explicaciones claras. En el NMEC se exhibirán en una estancia especial y se presentarán individualmente junto a sus sarcófagos, con una decoración especial.

Además, en uno meses también se inaugurará el Gran Museo Egipcio cerca de las Pirámides de Guizeh, que albergará más colecciones faraónicas.