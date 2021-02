El rapero Rayden: "El 23-F para mí no significa nada"

Lleva veinte años en la música y cien canciones, pero Rayden (David Martínez) no se siente el vejestorio del rap. "Los jóvenes cada vez tenemos más años". Él a sus 35 ha roto una barrera generacional. El día del padre estrenará 'Homónimo', disco que incluye una canción que es la banda sonora de la novela que está escribiendo... Habla de 'La mujer cactus y el hombre globo', una relación imposible.

Vivimos rodeados de relaciones imposibles.

La divisa de estos tiempos es fomentar la polarización, el odio y que nos posicionemos en el blanco o el negro cuando somos una escala de grises. Estamos en una sociedad de emociones líquidas, y el odio también lo es.

¿Es el embajador de Google contra el discurso de odio?

Ahora mismo no, pero mi tarea ahí era lanzar canciones y demostrar que la inseguridad puede dar lugar al racismo, la transfobia... Todo es una mala gestión de la inseguridad. Tengo un niño de cuatro años y lo veo. Lo terrible es el adulto que presume de sus fallos.

¿Lo de Hasel es arte o incitación al odio?

Yo nunca voy a ver una obra de arte, una composición, como odio. Otra cosa es entrar en el buen o mal gusto de una canción. Pero se está desoyendo el llamamiento de auxilio de la cultura. Se nos ignora hasta que aparece algo que suena a incitación al odio. Y eso en ningún momento puede ser penal.

Tenía sentencias previas.

En las otras condenas no entro, pero a nadie se le debe condenar por unos tuits, unas canciones o por decir lo que piensa. Puede ser motivo de multa, pero no de cárcel. Yo en una canción hablo de los Borbones... Y soy una persona agradable. Nunca voy a desear que alguien entre en prisión porque diga burradas, aunque esté en mis antípodas ideológicas.

¿Aunque elogie a Hitler?

Es que hay grupos que ya lo hacen y no pasan estas cosas.

¿Los disturbios de Barcelona le parecen proporcionados?

Ante eso no tengo una opinión formada y si yo tuviese un establecimiento ahí y se viese afectado no me gustaría. No tienen todo mi apoyo, pero entiendo el engranaje. Los violentos son solo unos pocos y los mossos podrían estar provocando...

¿No deberían imponer los raperos un poco de sensatez?

Yo firmé una carta en contra de que Hasel entrara en prisión. Se ha avasallado la libertad de expresión. Si tratas a una persona a palos te puede morder la mano.

Posó en Twitter con una camiseta que decía: "Todos los Cayetanos son bastardos". Supongo que eso no era odio...

No. A mí lo que me impresionó fue que se autodenominaran Cayetanos. La camiseta me pareció graciosa y me la puse.

¿Tan mal le caen los pijos?

No. Yo muchas veces también soy un pijo. Todo está hoy en día muy desdibujado en esta gran morcilla ideológica.

Dijeron que el Gobierno de Sánchez le premiaba encargándole la música de una campaña de Turismo.

Fue por concurso pero si creen que soy un perro del sistema no pasa nada. Yo a todo le encuentro su encanto. La crítica destructiva incluso me pone.

¿Se siente parte de un bando?

No. Soy muy amigo de Borja Sémper, del PP, de Alberto Garzón y del alcalde socialista de Alcalá de Henares, donde he nacido. Pero Alcalá ha sido sede europea nazi, y siempre voy a estar muy lejos de esa ideología.

Nació cuatro años después del 23-F. ¿Qué significa para usted esa fecha?

Para mí, nada. Pero todo lo que sea un intento de mejorar la Constitución me parece buena idea.

¿Aprecia el papel que jugó aquella noche don Juan Carlos?

Yo es que con lo innecesario no puedo. Y la figura del Rey, a día de hoy, me parece innecesaria.