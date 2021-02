El extraño caso de Amanda Gorman: del anonimato a la fama mundial en solo un mes de la mano de la poesía

Del anonimato a la fama en apenas un mes. La fulgurante progresión no es obra, como es habitual últimamente de un 'reality' televisivo o de ningún sucedido viral. Contra todo pronóstico es la poesía la herramienta que ha situado a Amanda Gorman en boca de todos. Desde su aparición en la investidura del presidente Joe Biden -con un emocionante poema que declaró el comienzo de una "era de redención" en Estados Unidos y recordó que "siempre hay luz", incluso en los momentos más oscuros-, la joven de 22 años es uno de los rostros más solicitados del país. Nada menos que la Super Bowl, el acontecimiento deportivo más seguido de Estados Unidos, ha contado con su presencia. También ha sido portada de 'Time' y las marcas de moda de lujo se la disputan.

Para la investidura de Biden lució un comentado Prada, una firma con la que ya había cultivado una relación anterior. De hecho, fue la marca italiana la primera en fijarse, a través de su perfil en Instagram, del potencial de esta joven y de sus versos llenos de activismo y de lucha feminista.

Para su intervención (grabada) en la final de la liga de fútbol americano eligió una traje de Moschino.

Gorman desde la infancia. Tenía 16 años cuando fue premiada como mejor poeta joven de Los Ángeles, su ciudad natal, 18 cuando entró en Harvard, y 19 cuando en la misma universidad la galardonaron como mejor poeta nacional.

Su formación incluyó una estancia en España, donde se interesó especialmente por la figura de Lorca.

La poeta afroamericana fue la más joven en declamar un poema en una investidura presidencial en Estados Unidos, y recibió alabanzas casi inmediatas al terminar de recitar su obra, titulada 'La colina que escalamos'. "Aunque la democracia puede ser periódicamente retrasada, nunca puede ser permanentemente derrotada", afirmó entonces.

Gorman tuvo algo de bloqueo creativo cuando escribía su poema hasta que se produjo el ataque al Congreso, cuando vio con claridad el mensaje solemne pero optimista que quería enviar al país, según ha explicado a varios medios de comunicación.

Fue la ya primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, quien pidió incluir a Gorman en la ceremonia de investidura después de ver un vídeo de una declamación que la joven había realizado en Washington, reveló el diario 'The New York Times'.

“No era una posibilidad que una poeta actuara en algo como la Super Bowl. No lo había oído nunca. Durante mi vida me he esforzado para poder llevar la poesía a aquellos espacios en los que nunca la esperarías, para que así podamos beneficiarnos de la forma en la que nos cura y nos resucita”, declaró en 'The Daily Show.'