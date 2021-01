Todos los pájaros del mundo

Los amantes de los pájaros y su observación están de enhorabuena. Aquí, en España, pero también en Colombia, en Estados Unidos o en la lejana Australia… dado que la editorial catalana Lynx –dedicada a guías de campo y naturaleza– acaba de publicar por primera vez en el mundo un grueso libro de casi mil páginas donde se reúnen en un sólo volumen práctico todas las aves del mundo. Sí, sí, toda esa gran diversidad de especies que habitan este planeta, sin que ninguna de ellas falte a la cita: nada menos que 11.524 pajarillos, grullas, búhos, halcones, garzas, abejarucos, colibrís, gaviotas, carpinteros, pingüinos, patos y toda clase de avifauna que va a ir apareciendo ilustrada una a una, en bellas láminas a color con todo detalle –realizadas por 32 artistas–… y acompañadas de información precisa y científica que nos facilitará el poder reconocerlas, tanto si ya se es un ornitólogo experto como si se trata de un naturalista principiante.

El fascinante trabajo que lleva por título ‘All the Birds of the World’, único en el ámbito de los libros de naturaleza, contiene 20.865 ilustraciones que recogen el dimorfismo sexual, las variantes y un gran número de subespecies, ya sean raras o muy comunes. Este libro también incluye más de 11.000 mapas de distribución mundial, indicando que 3.313 de estas especies son endémicas de un solo país, tal y como sería el caso de nuestro pinzón azul del Teide. Y por si esto fuera poco, cada especie aquí recogida incluye asimismo el estado de conservación de la UICN y de Bird Life Internacional, comparando el tratamiento taxonómico y explicando las discrepancias en la nomenclatura, a lo que añade tanto los nombres comunes –en inglés– como los científicos reconocidos a nivel internacional.

Pero cada especie referenciada e ilustrada dispone de un código QR que permite al lector acceder con ayuda de un Smartphone a información adicional: por ejemplo, a escuchar las grabaciones de sus cantos, a vídeos y a fotografías que harán más fácil la identificación. Y, ya al final, el volumen se acaba cerrando con otros apartados como unas casillas para marcar los registros personales, un apéndice con otras 162 especies de aves conocidas que se han dado por extinguidas en los últimos cinco siglos, así como un atlas mundial en 38 páginas. Estamos, por lo tanto, ante una gran guía de campo para ornitólogos, la más completa, la más internacional que se ha realizado hasta la fecha.

El libro de gran formato, que pesa casi 5 kg y que mide 24 x 31 cm, está escrito únicamente en inglés con el fin de que su alcance y utilidad llegue al mayor número de personas. Y como era de esperar ya ha tenido una gran aceptación fuera de nuestras fronteras, pues en poco más de tres meses va por una tercera reimpresión, dada la demanda especialmente en países como Gran Bretaña, Alemania, Holanda y, por supuesto, España. Desde Lynx Ediciones Elisa Badía nos cuenta que «la llegada de este libro ha sido muy celebrada en el mundillo naturalista». Y basta ver cómo en las redes sociales se suman comentarios similares al de Lorenzo, que dice: «Me encantaría haber visto las caras de Audubon, Wilson, Goud, Darwin o Wallace si hubieran tenido la oportunidad de hojear estas deslumbrantes páginas ilustradas».

Dos páginas de este libro minucioso y documentado. Lynx Ediciones.

Pero, ¿cómo ha sido posible emprender este ímprobo trabajo, nunca antes abordado? Pues entre otros factores porque detrás del mismo se halla un apasionado ornitólogo de Barcelona, Josep del Hoyo, que es el editor responsable y que cuenta con un bagaje meritorio. Este naturalista anteriormente, en los últimos 20 años, ha logrado sacar a la luz otra obra única, de referencia, mucho mayor aún, la cual ahora se sintetiza en este último trabajo dedicado igualmente a todas las aves del mundo.

Pensamos los ya editados 17 volúmenes enciclopédicos del famoso proyecto ‘Handbook of the Birds of the World’, de contenido más amplio y más técnico, todo un proyecto editorial que ha creado un antes y un después en la ornitología mundial, profesional y aficionada.

Por primera vez en la historia de la cultura y la investigación naturalista, la espectacular diversidad de aves de este planeta vivo se reúne con todo detalle en un trabajo riguroso, amable y completísimo. Un único libro colosal que rebasa las expectativas de todos aquellos amantes de la naturaleza que tienen la cabeza llena de pájaros. Algo que ya ha sido calificado por los aficionados de «vicio pajarero de suprema calidad».

LA FICHA

'All the Birds of the World'. Josep del Hoyo, editor. Lynx ediciones. Barcelona, 2020. 968 páginas.