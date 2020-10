'Dexter' volverá a matar en Showtime

'Dexter', la famosa producción televisiva sobre un meticuloso y prácticamente invisible asesino de criminales, resucitará con una serie de diez episodios en Showtime. Michael C. Hall volverá a ser el protagonista.

Clyde Phillips, que ya fue el máximo responsable de la serie, estrenada en 2006 y cancelada en 2013, encabezará la nueva entreg.

"'Dexter' es una serie muy especial tanto para sus millones de fans como para Showtime, ya que esta rompedora serie ayudó a poner a nuestra cadena en el mapa hace muchos años", señaló este jueves, en un comunicado de prensa recogido por medios estadounidenses, el presidente de Showtime, Gary Levine.

"Solo volveríamos a este personaje único si pudiéramos encontrar una mirada creativa que fuera realmente merecedora de esta brillante y original serie. Bueno, estoy feliz de informar que Clyde Phillips y Michael C. Hall la han encontrado. ¡Y estoy deseando rodarla y mostrarla al mundo!", añadió.

"Dexter" tuvo ocho temporadas en su primera época en las que, por ejemplo, se llevó los Globos de Oro al mejor actor dramático en televisión (Michael C. Hall) y al mejor actor de reparto en una serie (John Lithgow).

Con un aplauso de la crítica y un respaldo del público que fueron de más a menos, 'Dexter' culminó su trayectoria en septiembre de 2013 con un último episodio muy controvertido que figura de manera habitual en las listas de internet sobre los peores finales de una serie.

'Dexter' podrá corregir ahora ese sabor agridulce que dejó en su adiós original y para ello contará de nuevo con Michael C. Hall como figura al frente de su reparto, un actor que, antes de ser el asesino con doble vida de esta serie, había brillado en la pequeña pantalla con otra muy recordada producción como "A dos metros bajo tierra" (Six Feet Under 2001-2005)