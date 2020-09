Marina Badía: "Las familias son mundos donde no pasa nada"

"Es un ‘thriller’ psicológico que se desarrolla en el ámbito familiar. Cada familia es un mundo y en la mayoría de ellas nunca pasa nada porque todos los miembros se protegen entre sí ante cualquier cosa que perciban como una amenaza exterior". Así presenta la zaragozana Marina Badía ‘Retry’, un cortometraje de 20 minutos de duración que ha dirigido y del que acaba de terminar su montaje. Rodado íntegramente en inglés en Estados Unidos, va a iniciar en los próximos días el circuito de festivales.

Badía, de 29 años, es licenciada en Comunicación Audiovisual por la Complutense y en 2012 su videograma ‘Fate’ –dirigido junto a Marta Pérez – fue reconocido por el programa Gesamt, de Lars Von Trier, y exhibido en el Art Festivalde Copenhague. Dirigir un corto en Nueva York no ha sido un esnobismo.

"He vivido allí un par de años y en 2015 rodé un cortometraje, ‘Waist Up’, para la New York University, que luego fue premiado en festivales de cine de terror. Eso me animó a rodar esta historia", señala. El argumento tiene mucho de retrato del natural. Y es que Marina Badía se inspira siempre en todo lo que ve a su alrededor. ‘Retry’ es la historia de una madre y una hija. "En Estados Unidos la gente se relaciona de forma diferente a como lo hacemos aquí. Lógicamente, no se pueden generalizar comportamientos, pero me he encontrado personas cuyas relaciones sociales responden única y exclusivamente a sus conveniencias e intereses. En Estados Unidos he trabajado cuidando niños y he visto familias para las que son un medio y no un fin, que los han tenido para acceder a cierto estatus, casi para poder esquiar con otros padres, y que al volver a casa por la noche te preguntan si todo ha ido bien dando por hecho que les vas a decir que sí, porque no quieren ningún tipo de problema. Por eso se me ocurrió esta historia, donde una niña ve a su hija como un medio para lograr una finalidad. La niña no se da cuenta de eso, pero el espectador sí".

Fotograma de 'Retry', cortometraje de la zaragozana Marina Badía Heraldo.es

‘Retry’, al igual que ‘Waist Up’, está protagonizado por la actriz y cantante española Maite Uzal. En esta última actúa también la niña Ariela Rozentul. "Las buenas películas son las que, al acabar de verlas, te hacen pensar en tí misma. Me gustan mucho las comedias, claro, pero no hay nada como los dramas, sobre todo los que te obligan a formularte preguntas. Cuestiones como ¿De verdad existe esta gente? ¿Puedo llegar a ser así algún día?".

Badía está acabando de escribir el guión de su próxima cinta. Será también un ‘thriller’ psicológico familiar. "Los escenarios son muy importantes, por eso quiero que se desarrolle en Zaragoza y que sea una película muy aragonesa –apunta-. Que aparezca Mallén -de donde procede-, Daroca...".