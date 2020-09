Un cuento aragonés, reconocido en los International Latino Book Awards

La joven protagonista de esta curiosa obra, Nina, vive en el país de los lazos de celofán. Un lugar donde desde que son niños les enseñan que todo tiene que ser perfecto y en el que fallar o expresar cualquier tipo de emoción negativa está terminantemente prohibido.

¿Les suena? Es muy probable, pues la psicóloga aragonesa autora del libro, Gabriela Lardiés, asegura que se ha basado en sus más de dos décadas de experiencia profesional y en los cientos de historias que han pasado a lo largo de todo este tiempo por su consulta de la capital aragonesa.

Este libro sobre inteligencia emocional titulado ‘Nina en el país de los lazos de celofán’ (editorial Mr. Momo), recibirá el galardón dentro de la categoría de Mejor cuento infantil en español en los premios Latino International Book Awards 2020 cuya entrega tendrá lugar el 12 de septiembre de manera virtual desde California, Estados Unidos. Además, cuenta con ilustraciones de la artista aragonesa Mamen Marcén, “quien ha logrado plasmar la idea del libro a la perfección y de una manera única, sin ella no habría sido posible”, afirma Lardiés.

“La realidad es que no existe conocimiento sobre la gestión emocional que muchas veces se confunde con el control de las emociones. Desde niños nos dicen que las emociones negativas son una debilidad y es todo lo contrario ya que ni se pueden ni se deben eliminar”, explica la autora. En su opinión, existe una confusión entre dos conceptos fundamentales, el control de la emoción y del pensamiento: “Durante años nos han dicho que nos centremos en controlar la emoción en lugar de ir en busca de la causa y aprender a trabajar en cómo funciona nuestro pensamiento en según qué situaciones”.

Entre otros muchos conceptos, Lardiés aborda uno, a su juicio, fundamental: el del autodiálogo. La autora lo define como una suerte de voz interna que nos acompaña a lo largo de toda nuestra vida. “Normalmente interpretamos, anticipamos, nos comparamos o autocriticamos... Es como si fuéramos los narradores de nuestra historia diaria. La clave radica en saber controlar los pensamientos aceptando las emociones tal y como vienen, no al revés”, resume.

Sin embargo, esta realidad en un mundo en el que no se nos ha enseñado a gestionar las emociones negativas y dominado por el perfeccionismo, la competitividad, la búsqueda constante de aprobación y el “automaltrato”, dificulta mucho las cosas: “La persona perfeccionista es la más crítica consigo misma y este es un factor de vulnerabilidad que está demostrado que aparece en más del 90% de los casos de ansiedad y depresión”.

Por eso, la autora, natural de Sabiñánigo (Huesca), asegura que sentía la necesidad de ofrecer una serie de herramientas para que los más pequeños aprendan a gestionar este tipo de emociones, aunque advierte que la obra va dirigida a lectores de entre 5 a 99 años ya que este aprendizaje no tiene edad. “Se puede cambiar a cualquier edad, ya que existen estrategias para ello, tan solo hay que querer. Es importante que sepan que no es fuerte el que no necesita ayuda sino el que tiene el valor de buscarla cuando la necesita”, afirma. Y es que, en la mayoría de ocasiones no es tan importante el problema o el trauma como el modo en el que lo gestionamos.

Además, este libro ofrece una serie de estrategias que pueden trabajarse en el aula con los más pequeños: “La inteligencia emocional es la gran asignatura pendiente en nuestras aulas, una carencia con la que convivimos desde que somos pequeños. No hay que resignarse a vivir con ansiedad”.

Estar alegre a la fuerza es malo para la salud

“Si quieres, puedes”, “no hay nada imposible”, “si ha pasado es porque tenía que pasar”. Seguramente les suenen este tipo de frases que han ido cobrando tanta fama en los últimos años. Como explica la autora del cuento, los daños de esta filosofía del pensamiento positivo y del optimismo obligatorio están haciendo “mucho daño”. “Obligarse a estar todo el tiempo bien es profundamente dañino y se traduce en trastornos psicosomáticos. Estar alegre a la fuerza es malo para la salud”, resume.

¿El motivo? Que las emociones no pueden eliminarse y, finalmente, van a salir de una manera u otra: “La excesiva necesidad de control lleva al caos emocional mientras que aceptar la inseguridad y la incertidumbre lleva al equilibrio. Todos tenemos derecho a sentir y, sobre todo, a sentirnos más”.

La psicología del color

La artista zaragozana Mamen Marcén, más conocida como Chica con flequillo en el mundo artístico, ha sido la artífice del mundo imaginario de este país de los lazos de celofán. La también ganadora del premio al cartel de fiestas del pilar de 2018 asegura que ha sido todo un reto para ella: “Tenía muy claro que los personajes protagonistas, Nina y la señora Josefina, tenían que destacar de alguna manera porque querían desmarcarse de lo que hace la mayoría”.

Así, Marcén ha aplicado algunas nociones de psicología del color aplicando colores más cálidos para estos dos personajes y más fríos para el resto. “Todo esto sin perder la esencia ni la magia de cualquier cuento de fantasía que tiene este álbum ilustrado”, destaca la artista. Ambas reconocen que este galardón supone un reconocimiento al esfuerzo que ha supuesto la creación de esta obra y, sobre todo, la posibilidad de que su mensaje llegue a mucha más gente.