Dos artesanos españoles en la corte de Lady Gaga 

Cecilio Castrillo y Manuel Albarrán son dos artesanos españoles, cuyas creaciones se han hecho virales tras lucirlas Lady Gaga en la gala de los premios VMA, donde fue protagonista no solo por los cinco galardones que se llevó, sino también por los llamativos y originales estilismos.

La gran diva del pop lució en cada una de sus múltiples apariciones a lo largo de la gala de los MTV Video Music Awards (VMA) de 2020 unos looks que marcan el distanciamiento social que exige la pandemia, y dos de sus elementos, la mascarilla rosa y el sujetador plateado, tienen sello español.

Cecilio Castrillo, (Burgos, 1979) es el autor de la máscara rosa, inspirada en la escena gótica-industrial, creada en cuero y adornada con una malla metálica y alambres, un diseño que impactó por su originalidad y atrevimiento en la gala de este domingo. "No puedo estar más feliz de ver a Lady Gaga usando mi máscara para recoger unos de los premios VMA", ha escrito en su perfil de Instagram que cuenta con 18,3 millones de seguidores.

Castrillo, que también ha creado accesorios para Madonna y Beyoncé, no es la primera vez que trabaja con Lady Gaga, su relación laboral comenzó en 2011 cuando hizo algunas piezas para su gira "Born This Way". Este artesano también elabora corsés y otros accesorios con una estética en la que prima las corriente culturales góticas y punks.

Su historia comienza en la isla de Ibiza, donde acudió en 2005 a una feria de artesanía, no vendió nada, pero no perdió la esperanza y decidió colocarse en las puerta de las discotecas y mostrar su trabajo a los responsables de animación. Allí surgieron los primeros pedidos.

Lady Gaga recogiendo uno de los premios. VIACOM

Una idea que también llevó a cabo Manuel Albarrán, el otro español que ha creado otro estilismo para Lady Gaga en los MTV Video Music Awards (VMA). Ambos artesanos también habían coincidido en la Super Bowl de 2012 creando diseños para Madonna. Ocho años después, vuelven a coincidir para vestir a la autora de "Rain on me".

Manuel Albarrán, que se define como "escultor del metal" ha sido el creador del sujetador y la gargantilla metalizada que lució Lady Gaga sobre un vestido plateado diseñador por Valentino. Este jienense, experto en la costura en metal, corsetería, cuero y muchas otras disciplinas, es un maestro artesano que no conoce fronteras.

Sus creaciones se han visto en el mundo de la moda en editoriales junto a Cara Delevingne y también en algunas campañas de publicidad de Givenchy, aunque han llamado más las atención las que ha creado para artistas internacionales como Angelina Jolie, Beyoncé o Madonna.