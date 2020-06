Mapamundi televisivo: diez buenas series que no son 'made in USA'

Cada país tiene, obviamente, su producción propia de series, pero hasta la llegada de las plataformas, hacerse un hueco en parrillas televisivas extranjeras no era tarea fácil para las series no anglosajonas (con la excepción, si acaso, de los culebrones). Aquí van diez títulos recién estrenados o a punto de hacerlo de países tan variados como Brasil, Polonia, Alemania, Sudáfrica o Chile.

1) 'Curon' (Italia). Netflix

No es que Italia sea ajena al género de terror y suspense, que cultivó en el que se conoció como 'Giallo', la corriente que dio famosos directores de fama internacional (y muy influyentes) como Dario Argento. 'Curon', la serie que Netflix estrena el 10 de junio, sigue esta estela para contar la historia de una madre que vuelve a su pueblo de origen con sus dos hijos, unos mellizos adolescentes. Pero ella desaparece de manera repentina. Curon es el nombre del pueblo, que existe en realidad, en el valle de Venosta y que cuenta con una particularidad que resultará muy familiar los espectadores aragoneses: fue destruido en los años 50 para hacer un pantano en el que ahora asoma el antiguo campanario. Una imagen que sirve de tarjeta de presentación para esta serie.

La serie 'Baron Noir'. Heraldo.es

2) Baron Noir. (Francia) HBO

'House of cards', 'El ala oeste de la Casa Blanca', 'Borgen' o 'The thick of it' son algunas de las series con las que se ha comparado a la francesa 'Baron Noir', que ya va por su tercera temporada, estrenada el pasado mes de marzo en HBO. Una tarjeta de presentación a la que recientemente se ha añadido un mediático empujón, el que le han dado el el presidente y el vicepresidente del Gobierno de España. Fue Pablo Iglesias el que contó en las redes sociales que Pedro Sánchez le había recomendado esta producción que, curiosamente, se inspira en algunos de los casos de corrupción protagonizados por el partido socialista francés. Con nombres figurados, la trama es, no obstante, la comidilla en Francia, donde todos tratan de conectar los nombres de los personajes de la serie con figuras reales. Como coguionista de la serie se encuentra Eric Benzekri, un antiguo militante socialista.

'Hard' (Brasil). HBO

Poco se puede contar de esta comedia negra sin desvelar la sorpresa que esconde su trama. Solo decir que está ambientada en la espectacular Sao Paulo y que en ella una mujer de mediana edad, de la alta sociedad de la ciudad brasileña, se queda repentinamente viuda y con dos hijos, lo que la obliga a hacerse cargo de los negocios de su marido.

4) 'Desaparecidos' (España). Amazon Video

La plataforma Amazon sigue abriendo la puerta a series españolas. Recientemente ha estrenado 'Madres' y para el 19 de junio prepara 'Desaparecidos', con Juan Echanove, Elvira Mínguez y Maxi Iglesias. El trío protagoniza este drama policial sobre las 15.000 familias en España que no saben el paradero de alguno de sus seres queridos.

5) 'Dark' (Alemania). Netflix

Tiene tantos espectadores enganchados como algunos activos detractores. Pero lo cierto es que algo tiene esta singular serie alemana para que cada una de sus nuevas temporadas sea esperadísima. Ahora, llega el final, que coincide con su tercera entrega, con fecha de estreno el próximo 27 de junio. Para los rezagados aún quedan dos oportunidad: una es la más obvia, verse todos los capítulos antes del 27. Otra es darse un paseo por la web que Netflix ha creado exprofeso para ponerse al día: https://dark.netflix.io/es/

Fotograma de 'El Rey: eterno monarca'. Netflix

6) 'El Rey: Monarca eterno' (Corea del Sur). Netflix

El k-pop es uno de los fenómenos juveniles globales más en boga, pero hay otros productos de entretenimiento llegados del país asiático: son los llamados K-dramas. En 'El rey: monarca eterno' se plantea la siguiente trama: un emperador coreano de la actualidad atraviesa un enigmático portal y entra en un mundo paralelo donde se encuentra con una resuelta inspectora de policía. Loquísimo.

'7) Trackers' (Sudáfrica). HBO

Los bellísimos paisajes sudafricanos, el terrorismo islámico, los rinocerontes y el tráfico de diamantes. Estas son las cuatro patas sobre las que se apoya esta serie que acaba de llegar al catálogo de HBO. Basada en la novela superventas de Deon Meyer y filmada enteramente en en el país de Nelson Mandela, entrelaza tres tramas en un sofisticado 'thriller'.

8) 'El presidente' (Chile). Amazon Video

Es 'El presidente' una serie sobre fútbol... en la que los jugadores no son los protagonistas. Esta producción se ocupa de los entresijos del conocido como 'FifaGate', una trama de corrupción acaecida cinco años atrás y en la tuvieron una participación fundamental los principales dirigentes de las federaciones sudamericanas. El FBI estuvo entre los principales investigadores de estos delitos: presuntos sobornos, fraudes y lavado de dinero. Siete funcionarios del máximo organismo del fútbol mundial fueron detenidos en suelo suizo, donde se preparaban para asistir al 65º Congreso de la FIFA.

Un fotograma de 'Dead Still'. Heraldo.es

9) 'Dead Still' (Irlanda-Canadá)

Curiosísimo punto de partida el de esta serie estrenada el mes pasado. Su protagonista es Brock Blennerhasset, un reputado fotógrafo quien a finales del sigo XIX se dedicaba a retratar cadáveres junto a su familia, a modo de recuerdo póstumo. Una costumbre real que, en este caso, deriva en un clásico policial sobre resolución de crímenes.

10) 'Bosque adentro' (Polonia). Netflix

Basada en la novela de Harlan Coben, la serie va saltando cronológicamente entre dos años: 1994 y 2019. Cuenta la historia de un fiscal de Varsovia, Paweł Kopiński, que todavía llora la desaparición de su hermana sucedida 25 años atrás, en las entrañas de un bosque, en el transcurso de un campamento de verano. Todo aquello vuelve a la actualidad con la aparición del cadáver de un chico que se desvaneció con ella.