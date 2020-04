¿Y dónde pueden verse estas series?

Que la irrupción de las plataformas ha abierto las miras de los espectadores es innegable. Nunca los televidentes habían tenido acceso a tantas propuestas procedentes de todos los rincones del planeta. Claro que por aquello de fiarlo todo al ‘streaming’ se corre un riesgo, el de dejar atrás clásicos y joyas que han nutrido la pequeña pantalla desde que el tiempo es tiempo. Y es que a diferencia de Spotify o Apple Music, donde las editoras venden los derechos de explotación de sus catálogos prácticamente al peso en lo audiovisual esos derechos se gestionan título a título. ¿El resultado? Cientos de series son ahora mismo inencontrables.

‘Seinfeld’ (1989-1998)

173 episodios, 58 horas. Hasta hace apenas unos días la serie protagonizada por Jerry Seinfeld estaba disponible en Amazon Prime Video. Creada junto a Larry David, a quien podemos ver en HBO con su propio show, cada capítulo de esta comedia arrancaba y concluía con fragmentos de un monólogo del cómico estadounidense, que se encarnaba a sí mismo. Textos que ‘extraía’ del meollo central de cada episodio, en los que el humorista, junto a su trío de amigos (Elaine, George, Kramer), se dedicaba a sacar punta a la realidad. Existe una cuidada versión en DVD.

‘Urgencias’ (1994-2009)

331 episodios, 249 horas. Antes de que la llamada edad de oro de las series llegara a la televisión y de que productos como ‘Los Soprano’ supusieran un antes y un después para el medio, estuvo ‘Urgencias’. Creada por el desaparecido Michael Crichton y producida por Steven Spielberg y Warner Bros, la ficción narraba el día a día, profesional y personal, de un equipo del Servicio de Urgencias del Hospital General de Chicago. Entre sus hitos, en 15 temporadas, la emisión de un capítulo en directo para abrir su cuarta temporada o haber lanzado la carrera de actores como George Clooney. Existe edición en DVD.

‘Buffy, la cazavampiros’ (1997-2003)

145 episodios, 107 horas. Joss Whedon, responsable de ‘Los vengadores’, retomó aquí una idea que había escrito años atrás para un largometraje –infecto, todo hay que decirlo– y desarrolló una serie de instituto tan genial, original y divertida que títulos más recientes como ‘Las escalofriantes aventuras de Sabrina’ no pueden negar su inspiración. Con una fotografía muy cuidada, la serie ponía el foco en Buffy, estudiante de día y cazadora de noche, y su pandilla de amigos inadaptados. Hay edición en DVD.

‘El ala oeste de la Casa Blanca’ (1999-2006)

155 episodios, 104 horas. Producida por Warner Bros y emitida inicialmente por la NBC, la serie de Aaron Sorkin goza de una edición física en DVD, pero no tiene presencia en ninguna de las plataformas de vídeo bajo demanda. Galardonada con dos globos de oro y 24 emmys, la ficción seguía los pasos del presidente de EE UU, Josh Bartlet, un demócrata al que daba vida Martin Sheen. A lo largo de sus siete temporadas, mostraba los entresijos del trabajo en la Casa Blanca, a través de los colaboradores del mandatario.

‘Futurama’ (1999-2003 y 2010-2013)

140 episodios, 65 horas. La serie de Matt Groening y David X. Cohen surgió como una versión más adulta y canalla de ‘Los Simpson’, que derivaba en un tono más familiar. La ficción seguía los pasos de Fry, un repartidor de pizza que en la nochevieja de 1999 cae accidentalmente en una máquina de criogenización y acaba despertando en 2999. La serie echó el cierre en 2003, tras cuatro temporadas, y retomó su actividad en 2008, año en que se produjeron cuatro películas que se lanzaron en DVD y que acabaron dividiéndose en 16 episodios para formar una quinta temporada en 2010, que emitió Comedy Central. Posteriormente, se produjeron otras dos temporadas para la misma cadena. Aún se pueden conseguir las primeras temporadas en DVD. Las dos últimas nunca salieron.

‘Perdidos’ (2004-2010)

121 episodios, 85 horas. En efecto, la serie que lo revolucionó todo no está disponible en ninguna plataforma de ‘streaming’. Creada, entre otros, por J. J. Abrams (‘Super 8’) y Damon Lindelof (‘Watchmen’), la ficción fue un proyecto para la ABC, que recogía las peripecias de medio centenar de personas tras sobrevivir a un accidente aéreo y dar a parar a una isla del Pacífico aparentemente desierta. Al poco de llegar, un cúmulo de sucesos extraños va atemorizando al pasaje, que poco a poco irá descubriendo los misterios que encierra un enclave paradisíaco. Existen ediciones en DVD y 'Blu-ray', pero ésta última es difícil de hallar ya.

‘Battlestar Galactica’ (2004-2009)

73 episodios, 61 horas. Ronald D. Moore, responsable de series como ‘Outlander’ o ‘For All Mankind’, retomó aquí una franquicia de 1978 y la adaptó a los tiempos modernos. Ciencia ficción, filosofía y religión se dan la mano en una serie exquisita que narra el ataque de los cylons, unas criaturas robóticas indistiguibles de un ser humano, a la humanidad. Juegos de espejos, falsas apariencias, lucha de clases y un toque existencialista para una serie que no es difícil encontrar en ‘Blu-ray’ si a uno no le importa leer con subtítulos en castellano.

Otros títulos

Además de estas siete series, en las plataformas faltan ‘El equipo A’, ‘McGyver’, ‘Superagente 86’, ‘El coche fantástico’, ‘Canción triste de Hill Street’, ‘Cheers’, ‘Frasier’, ‘Firefly’, ‘24’ y, lamentablemente, un larguísimo etcétera.