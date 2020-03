Agustina de Aragón volverá a disparar su cañón en Zaragoza

A la quinta edición va la vencida y la recreación de los Sitios, recuperada este año por el Ayuntamiento de Zaragoza, incluirá el famoso episodio de Agustina de Aragón y el cañón. Cuatrocientos recreadores (de 37 asociaciones y seis países europeos), acompañados de cuatro cañones, 100 kilos de pólvora y cuatro caballos, participarán el fin de semana del 28 y 29 de marzo en la V Recreación Los Sitios de Zaragoza.

Agustina no será, por mucho que se ha intentado, aragonesa. "En la recreación se utiliza pólvora real, en dosis que no causan daños, pero que hay que saber manejar. No todo el mundo puede disparar uno de nuestros fusiles y mucho menos un cañón -señala Luis Sorando, presidente de la asociación Voluntarios de Aragón y organizador de la cita-. Además de esa aptitud para disparar el cañón, necesitábamos que concurriera en una mujer, y joven, porque Agustina apenas tenía 24 años cuando disparó el cañón. No hemos encontrado ese perfil en Aragón, así que Agustina será una joven donostiarra".

Los grupos que acuden a la cita son de Zaragoza, Gerona, Madrid, Bailén, Valencia, Tarragona, Asturias... y también de Polonia, Italia, Irlanda, Portugal y Francia. Todos los participantes "son recreadores, no actores -subraya Sorando-, así que no solo visten réplicas perfectas de los trajes de la época, también viven todo el fin de semana como vivían los soldados de la época".

Este año se ha puesto el acento en lo educativo. El público podrá visitar el campamento-museo instalado en el Parque del Tío Jorge, donde habrá visitas guiadas, y a lo largo del sábado y el domingo se recrearán los principales episodios de los Sitios: el levantamiento popular, el primer y segundo asedios y la capitulación.

"De las recreaciones de esta época que se celebran en España -concluye Sorando-, la de Zaragoza es, con mucha diferencia, la que más público réune. Los recreacionistas lo saben y por eso quieren venir. Eso ayuda a vencer las reticencias que todos tenemos a hacer recreación en entornos urbanos, con semáforos y elementos modernos. Y, por el público, también conseguimos que haya más grupos interesados en venir que los que admitimos. No podemos meter a mil recreadores en el Coso, así que tenemos que seleccionar entre los que aspiran a participar. Ellos ponen todo de su parte. El grupo polaco, por ejemplo, tiene tres días de viaje en furgoneta de ida y de vuelta".

Voluntarios de Aragón, que organiza la cita, es decana de la recreación napoléonica en España y cofundadora de la Asociación Napoleónica de España.