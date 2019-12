Los títulos de las Letras Aragonesas que protagonizarán el 2020

Todos los años son buenos para las letras aragonesas: la cantera no cesa y las distintas generaciones no descansan. Los autores siempre tienen un libro al acecho y a veces varios.

El año 2020 se promete intenso. Como es el caso de Ana Alcolea, Premio Cervantes Chico, que publicará ‘El abrazo de las amapolas’ (Anaya), con ilustraciones de David Guirao, una colección de haikus en el sello Enjambre II, su debut en la lírica, y un libro sobre Ludwig van Beethoven en Libros de Ida y Vuelta, con dibujos de Javier Hernández.

Irene Vallejo ofrecerá en Contraseña un libro de artículos aparecidos en HERALDO, sobre los mitos y la actualidad, y otros textos. José Miguel Marco.

Irene Vallejo, la triunfadora de 2019 con ‘El infinito en un junco’, presentará ‘El futuro recordado’, una nueva entrega de sus columnas de HERALDO y otros textos en Contraseña, editorial que ofrecerá títulos como la novela corta ‘La piedra de toque’, de Edith Warthon, y ‘Seguir viviendo’, de la austriaca Ruth Kluger, que evoca su estancia en Auschwitz.

Viajes, novelas, cuentos...

Ramón Acín publicará de inmediato en Fórcola el libro de viajes, ‘El andar que no cesa’, prologado por Julio Llamazares; recoge paseos por Aragón y sus pueblos deshabitados, Egipto, Sicilia o Normandía, entre otros lugares. Joaquín Berges publicará en primavera ‘Conversaciones de diván (Manual de psicología para aficionados)’, «es un título provisional», advierte, que es una novela de cuentos con 20 casos protagonizados por un psicólogo. Berges dice que hay interrelación entre los textos y un elemento común que los une.

Juan Bolea publica ‘Sangre de liebre’ (Alrevés), un caso de Florián Falomir que gira en torno a un artista bohemio que se ha casado con la hija de un millonario Abdón Chaure. José Luis Corral abandona Planeta y pasa a Random: en Ediciones B, en la primavera, saldrá una novela sobre Jaime I el Conquistador, con su habitual mirada desmitificadora, y reeditará ‘El número de Dios’. José María Conget regresa a Pre-textos con otro de sus personales libros de cuentos: ‘Juego de niñas’. Patricia Esteban Erlés tiene nuevo libro de relatos, aún sin título, y saldrá en 2020. Su destino parece ser Páginas de Espuma.

Ignacio Martínez de Pisón ya ha entregado a Seix Barral ‘Fin de temporada’, que saldría en septiembre. El autor de ‘Derecho natural’ dice: «La novela transcurre a finales de los noventa. Vuelvo a mis historias de padres e hijos».

Javier Sebastián publicará en Alianza 'El escapista'. Archivo Heraldo.

Otro estupendo narrador, Javier Sebastián, publica ‘El escapista’ en Alianza. El libro, dramático y humorístico, cuenta la historia de dos gigantes, («miden alrededor de 2.30», dice el escritor) encarcelados que son suplantados; uno es un terrorista y el otro un anarquista, y ambas historias están basadas en hechos reales aparecidos en la prensa.

Miguel Mena publica un nuevo libro en Pregunta. Por ahora no tiene título, pero consta de 20 relatos y de 30 a 40 fotografías. «Es un libro íntimo y confesional en la línea de ‘Piedad’, no de ficción, sino de recuerdos familiares (sobre mis padres, mi hijo Daniel, un tío fusilado, etc., el relato del acoso en la adolescencia) y de reportajes, entre ellos uno sobre el trío oscence Los 3 Carino», dice, texto que dio lugar a su novela ‘Canciones ligeras’ (2019).

De Orson Welles a Calomarde

Agustín Sánchez Vidal tiene dos cosas entre manos que saldrán en 2020: ‘Genealogías de la mirada’, en Ediciones Cátedra, «es un libro de ensayos que recoge aquellas conferencias que podían enhebrar un volumen coherente y sólido entre las muchas que he dado a lo largo de los últimos 20 años en centros de Arte y otros lugares, incluida la que impartí en la Universidad de Oxford (uno de los bastiones internacionales del cervantismo) sobre la adaptación del Quijote de Welles, con sus hechos reales y comprobados», dice el autor, y ya de paso recuerda que otro de sus proyectos es otra novela sobre la adaptación del ‘Quijote’ de Welles. «Me gustaría que se titulara ‘Al otro lado del tiempo’».

Agustin Sanchez Vidal entregará 'Genealogías de la mirada' y un libro sobre Orson Welles y el Quijote. Guillermo Mestre.

Sergio del Molino entrega ya en enero una vida breve de Francisco Tadeo Calomarde (1773-1842). «Es un librito muy corto que inaugura una colección de Libros del K.O., ‘Héroes y villanos’. Son pequeñas biografías a lo Stefan Zweig, muy literarias. Yo escribo una dedicada a Calomarde, el ministro aragonés». El poeta y narrador Fernando Sanmartín regresa a Xordica con una novela: ‘Os contaré la verdad’, la narración de una mujer que se enamora de dos hombres a la vez e intenta explicarles su pasión; la acción transcurre en París. Como editor de la colección La gruta de las palabras en las PUZ, Sanmartín ha apostado por José Ignacio de Diego y Alicia Silvestre.

En Xordica también aparecerá la nueva novela de Chesús Yuste: ‘La memoria de la turba’, que retoma los seres y el espacio imaginario irlandés de sus novela negra ‘La mirada del bosque’. A la par, el sello de Chusé Raúl Usón ofrecerá ‘Al filo de la razón’, del croata Miroslav Krlva.

Volviendo a la literatura infantil y juvenil, David Lozano sigue acumulando series. Publicará la tercera entrega de ‘Mayra Brócoli y el mago sin nombre’, en Edebé, y abre otra colección, El Club Edison, que se estrena con ‘El Club Edison y el fantasmatrón’.

Jekyll & Jill publicará en febrero el libro de crónicas de viaje ‘Dadas las circunstancias’, de Paco Inclán, donde el autor narra en doce relatos sus derivas por La Habana, Praga, Veracruz, Llodio, Berlín o Valencia. Añade el editor Víctor Gomollón: «En marzo publicaré ‘Este pequeño arte’, de Kate Briggs, con traducción de Rubén Martín Giráldez. Es un ensayo delicioso sobre la traducción literaria y el acto de enfrentarse, como traductora, lectora y escritora, al texto del otro».

Marina Heredia anuncia varios títulos en Los libros del gato negro: Margarita Barbáchano publicará una novela corta y ocho relatos, de trasfondo femenino, con el título ‘Las imperfectas’.

Magdalena Lasala publicará varios libros de mujeres y un poemario de amor. Raquel Labodía.

José Ramón Ayllón Guerrero entrega ‘Donde la piel no llega’, versos de atmósfera claramente sensual; José Antonio Conde transformará en poesía la vida del púgil Sonny Liston en ‘Cuenta atrás’, y Magdalena Lasala da un cambio en su obra lírica con ‘El amor, el mundo y tú’, en la línea de Benedetti. Para Lasala el 2020 se avecina un gran año, publicará además ‘Las imborrables’, una ruta de 41 mujeres en el cementerio de Torrero, del siglo XIX y XX, y en la primavera aparecerá su novela histórica: ‘No olvidarás mi nombre. Gala Placidia, la verdad’, una narración sobre la hija de Teodosio I, «una de las mentes más privilegiadas de su tiempo». Lasala agrega que «es una novela sobre una mujer que ha sido hija, hermana y madre de emperadores, inteligente y sabia, a la que la historiografía ha dejado al margen». Se sumará al catálogo de La Esfera de los libros.

El regreso de Ángel Guinda

La lista de libros que va a publicar Olifante apabulla a cualquiera. Por citar algunos, destacan los diversos homenajes a los hermanos Bécquer, entre ellos un cómic de ‘La corza blanca’ de Josema Carrasco, y varios libros: ‘Las tentaciones de San Juan del río Huecha’, con ilustraciones de Miguel Ángel Domínguez; Ángel Guinda desvelará ‘Los deslumbramientos’, en el que lleva varios años trabajando, el libro de la enfermedad, del dolor y de la vida, y ‘Felicidad’, de la gallega Olga Novo, con traducción por el poeta Xoán Abeleira.

En Prames, Rafa Yuste anuncia ‘Aprendiendo a volar’ de Sergio Allepuz, una novela transgresora que sucede en el sur de Estados Unidos, en un colegio, en plena adolescencia, y en un clima familiar no exento de sordidez. Y a la par, publicará en castellano y aragonés una baraja con los dibujos de Chema Agustín. En Gara d’Edizions, Chusé Aragüés publicará dos libros escritos en aragonés traducidos al castellano: ‘Déjame pescar contigo’ de Juan Carlos Marco y ‘Barbastro 1064’, de José Solana, versionado por él,

Mira publicará dos títulos de inmediato: ‘La sangre equivocada’ de Rosa Blasco, una novela de la Guerra Civil en un lugar imaginario de Teruel, y las ‘Memorias de un antrifranquista’ del dramaturgo y actor Paco Ortega.

Faltan algunos sellos y algunos títulos, que irán apareciendo, pero parece que puede el 2020 puede ser un gran año de letras.