Longares: "La codicia humana es la mayor amenaza"

Luis Alberto Longares es investigador del Grupo de Clima, Agua, Sistemas Naturales y Cambio Global del Instituto Universitario de Investigación en Ciencias Ambientales de Aragón (IUCA). Referencia en cambio climático, acaban de ganar el Premio internacional Planeta dentro del Festival de Cine de Medio Ambiente.

Me temo que esta película no es de ficción...

Para nada. El valor es que es un documental hecho por científicos. El guión, la producción, todo... Hay que opinar desde los datos, no a la ligera. A veces nuestro lenguaje no llega a la sociedad. Por ejemplo, la palabra sostenibilidad está absolutamente pervertida.

Se usa en el clima, en la economía… Esta polisemia irrita.

Lo diré claro: el clima no es sostenible, sino un elemento del medio que tiene sus dinámicas.

Madrid acoge la Cumbre Mundial del Cambio Climático. También a Greta Thunberg.

Greta, tema complejo. No llega a ser transparente lo que hay detrás.

Con 16 años, ¿no sería más normal que estuviera estudiando Bachillerato en vez de cruzar el Atlántico para llegar a la Cumbre?

Quizá tenga razón usted. Eso sí, ha conseguido movilizar a un segmento de edad que se ha involucrado en el cambio climático. Ella por sí sola no saldría adelante.

¿Cómo valora la Cumbre?

Deseo que se alcancen acuerdos. El objetivo no solo es no elevar dos grados la temperatura, sino la forma en que vivimos en el planeta. El nivel de contaminación hay que reducirlo. Eso sí, le recuerdo que hay países que no están.

¿Puede afectar el cambio climático de forma radical a España?

Sí. Y no solo España está en peligro, sino todo el Mediterráneo. Le pondré un ejemplo: el río Grío, que pasa por mi pueblo, Tobed. Ahora no se ve en verano. Ya no se dan las nevadas que llenaban los acuíferos en la Sierra de Algairén y de Vicort.

Al Grío lo quiero mucho, pero nunca fue el Amazonas tampoco.

No, pero en la primavera el caudal siempre era más importante cuando fundía la nieve. Mis padres me hablan de que en invierno tenían que limpiar de nieve las calles. Eso ya no pasa. En verano, por ejemplo, nos hemos bañado en el río. Ahora, no.

Ahora, nada. Las ranas del río Grío llevan cantimplora en verano.

El caudal era mayor. Constreñimos los ríos, las ramblas, reducimos el espacio fluvial. Con eventos extremos de lluvias, se producen catástrofes. Cuando la ocupación del territorio es muy alta, el problema se agrava.

La España vacía. Perdón, vaciada.

Se ha desplazado la población a las grandes ciudades y a la costa, esencialmente al Mediterráneo.

Quizá haya suficiente en el mundo para las necesidades del hombre, pero no para su avaricia.

El consumo exige la alteración del medio. La codicia humana es la mayor amenaza del planeta.

¿Estamos ante la crisis más grave a la que se ha enfrentado la humanidad?

Eso es difícil de afirmar. Lo que sí está claro es que nos enfrentamos a la primera crisis medioambiental en la que el hombre es determinante tanto en su causa como en su solución.