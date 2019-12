«En el tema del trasvase del Ebro, los políticos españoles demuestran más simpleza que manipulación»

La vida profesional del doctor ingeniero agrónomo José Lostao (Zaragoza, 1929) ha girado siempre en torno a la gestión del agua. Por eso, a la altura de sus 90 años, y tras haber dirigido el Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias, quiso escribir un ensayo sobre el tema, y hacerlo centrándose en las facetas que más preocupan a Aragón. El resultado acaba de salir de la imprenta, el libro ‘El trasvase del Ebro y el futuro de Aragón’, que se presentó recientemente en Madrid.

«Cuando se estudia en serio el tema del hipotético trasvase del Ebro –asegura–, uno se da cuenta con claridad de que es algo que no se puede contemplar, al menos en los momentos actuales, principalmente porque se desconocen los datos que lo harían viable. Para hacer un trasvase, violentando la Naturaleza, hay que tener tres datos: cuánta agua hay, que no lo sabemos; cuánta necesitamos, que tampoco lo sabemos; y la diferencia entre ambos valores, que sería el volumen de agua sobrante. Y sobre este último dato, no es que no lo tengamos, sino que tampoco nos ponemos de acuerdo en la cifra».

Además de su acercamiento al tema por razones profesionales, Lostao empezó a acariciar la posibilidad de escribir un ensayo sobre el trasvase hace años, «cuando el tema se puso en carne viva», asegura. Buena prueba de que el tema ha guiado siempre sus inquietudes investigadoras, la da el hecho de que ya en 1976 publicó en la revista ‘Cuadernos de Aragón’ de la Institución Fernando el Católico un artículo titulado: ‘La opción política del trasvase del Ebro’. En él decía: «Esto es lo importante y lo que está en juego: el futuro de Aragón». Cuarenta años después sigue latente la hipótesis de un trasvase, y ello le ha llevado a escribir el libro: más de 350 páginas en las que recorre y analiza el problema desde todos los puntos de vista y en las que, al tiempo que revela la necesidad de una renovación profunda de la política hidráulica, demuestra con datos contundentes que el desarrollo objetivo de Aragón, cuestión prioritaria y urgente, exige unos requerimientos hidráulicos que hay que respetar.

«Al enfocar el trasvase me planteo el papel del agua en el desarrollo de un territorio. Ese papel resulta clave, y eso me lleva a defender no solo el desarrollo de Aragón sino también el papel que desempeña el propio Aragón dentro de España».

Y es que el trasvase tiene lecturas políticas. Muchas.

«La cuenca del Ebro la tenemos todos en la cabeza y es un triángulo que se apoya en los Pirineos y tiene dos extremos, el País Vasco y Cataluña. Hay un aspecto que habitualmente no se tiene en cuenta a la hora de hacer frente a los argumentos insidiosos de los separatistas, y es que País Vasco y Cataluña controlan el acceso a Europa de toda la nación. Por eso me parece absolutamente prioritaria la travesía central por los Pirineos».

José Lostao rechaza totalmente la acusación de insolidaridad que desde algunas instancias se ha hecho a los aragoneses. «Si uno tiene agua, le sobra y se niega a compartirla con quien la necesita, sí que es insolidario. Pero es que este caso no se da, principalmente porque no se sabe cuánta agua hay ni cuánta sobra. Cuando llega una riada, es opinión pública que las aguas que llegan a Tortosa le sobran a Aragón y además se niega a prescindir de ellas. Eso es absolutamente falso. Son aguas devastadoras para Aragón y la cuenca del Ebro. El agua que llega al mar en las riadas es un desastre para toda la cuenca. Decir que es sobrante es una exhibición de completa ignorancia, y hay que subrayarlo».

Lostao subraya que «el tema del trasvase, de la utilización de recursos hídricos y las inversiones necesarias es mucho más complejo que el que alguien diga que necesita tantos hectómetros y que otro se lo niega. En los políticos, hay más simpleza que manipulacion».