‘Flock’: un montaje teatral aragonés sobre los demonios de una familia

“En el teatro, hay que alejarse de la complacencia y del adoctrinamiento. Hay que dejar un espacio al público. He hecho teatro social, sí, y como dramaturgo creo que hay que retorcer al espectador, que no esté pasivo, que se conmueva y se mueva en el asiento. El teatro no es para dar respuestas, sino para plantear preguntas”, dice -un poco a modo de autopoética- el dramaturgo y profesor de teatro Miguel Ángel Mañas, durante la presentación de la obra ‘Flock’, que se estrena el próximo jueves en el Teatro del Mercado bajo la dirección de Diego Palacio.

Este, que lleva quince años fuera de Aragón y doce asentado en Valladolid, explica que “no todo el teatro se hace en Madrid”. Recordó que, sin tener nada contra la capital donde ha sido muy bien acogido, creo que hay otros focos, profesionales, compañías y dramaturgos con mucho talento. Recordó que era amigo de Mañas desde hace años y que tenía ganas de hacer un texto suyo. Con un reparto eminentemente aragonés, más aún, zaragozano, eligieron esta pieza, que se estrenó el pasado diciembre en Grecia, en el Teatro Municipal de Arenas, de la mano de Stylianos Rodarelis, que se enamoró del texto. Mañas, no sin humor, asegura que a Diego Palacio “lo empujé un poco”. Reveló que esta obra se había ido quedando por ahí, y recordó que los textos se escriben para su representación pero también para su lectura, y defendió la necesidad de editar textos teatrales y de leerlos.

Diego Palacio, Premio Jóvenes directores José Luis Alonso 2016, recordó un proyecto anterior, ‘Uppercut’, con texto suyo y del propio Mañas, e interpretación de Nicolás Sanz y Saúl Blasco, que también están en esta obra, 'Flock', en la que también participa el músico Luis Villafañe, autor de la música del montaje anterior que estrenó hace un año exactamente en el Teatro del Mercado.

‘Flock’ es una pieza compleja, exigente con el público, que narra una historia familiar, el relato de un grupo desestructurado, con elementos de intriga o de novela negra. De golpe, una agresión exterior hace saltar por los aires la armonía y la convivencia, y se descubre que “el enemigo está dentro”. Mañas reconoce que su texto “es complejo, requiere su tiempo, su análisis, su estilo”. Abundó en que había asistido a los ensayos y que “la traslación escénica es fantástica”, así como la implicación, el compromiso y la intensidad.

La actriz y cantante y profesora María Pérez Collado es la única mujer del reparto. La acompañan, además de los citados Nicolás Sanz y Saúl Blasco, Diego Garisa y Jorge Morte. Señala: “‘Flock’ es una obra maravillosa, nada complaciente, es un montaje de verdades profundas, la realidad está aquí es dura...Y es un montaje vigente y necesario, más necesario aún en el entorno social que tenemos”. Agregó que es una de esas obras que rezuma mucha verdad y compromiso, que están escritos con maestría y honestidad, y que el clima de trabajo y de compañerismo ha sido maravilloso. “La pieza -abundó- dura poco más de una hora, pero es de tal exigencia que solo hacemos una sesión diaria”. María, cantante de María Confussion, elogió la música de Villafañe y el espacio sonoro que crea.

Rueda de Prensa con María Pérez, Diego Palacio y Miguel Ángel Mañas. Toni Galán.

¿Qué tipo de obra verá el espectador? Diego Palacio recordó que él, en el fondo, se siente incluido en un epígrafe general que podría ser “la tragedia contemporánea” y que en su trabajo de dirección suele haber videocreación, “en este caso no, pero sí hay influencias y ecos cinematográficos”, su apuesta por “las nuevas tecnologías, por lo fragmentario, lo simultáneo y lo híbrido”, entre otros matices.

Se habló del componente aragonés del equipo. Y se hizo una defensa de la creación de Zaragoza y Aragón. María Pérez, profesora de la Escuela Municipal, dijo que “aquí hay mucho talento y necesitamos que se oficialice la Escuela Municipal de Teatro”, algo en lo que también coincidió Miguel Ángel Mañas, centro al que calificó como “excepcional” porque es “la reserva que da sentido de la responsabilidad creativa a través del conocimiento, de la experiencia”, y porque es un centro de conversación y encuentro. Diego Palacio recordó que en la obra había hasta tres generaciones de intérpretes que se habían formado en la Escuela Municipal de Teatro. De ahí que, medio en serio, medio en broma, los tres dijeron que asumían una frase, que es casi un eslogan: “Somos la resistencia. Somos la resistencia”.

FICHA.

‘Flock’. Autor: Miguel Ángel Mañas. Dirección: Diego Palacio. Reparto: Saúl Blasco, María Pérez, Nicolás Sanz, Diego Garisa y Jorge Marta. Composición musical: Luis Villafañe. Producción: Mercucho Producciones SL. Teatro del Mercado. Del jueves 28 al sábado 30, a las 20.30. El domingo 1 de diciembre, a las 19.00.