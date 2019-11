Kiko Rivera, a su hermana Isa: "Te felicito, pero no creo que vuelva a hablarte"

Hay amores que matan, y el que profesa Kiko Rivera a su hermana Isa Pantoja es un claro ejemplo. Porque la felicitación de cumpleaños que le ha dedicado el DJ en Instagram quizá era para haberlo dejado pasar.

"No sabes lo que significa la palabra familia, tampoco has querido entenderlo. Aun así siempre fuiste mi ojito derecho. No nos hablamos y no creo que lo haga, ya que me has fallado en lo más profundo de mi corazón. No obstante, quiero felicitarte como cada año, aunque sea por aquí y no me apetezca hablar contigo lo más mínimo, es lo menos que puedo hacer. Que tengas un feliz día, Isa Pantoja". Enternecedor.

Un texto acompañado de una fotografía de ellos, de pequeños junto a su madre, la tonadillera Isabel Pantoja.

Isa Pantoja cumplió 24 años el pasado viernes alejada de su madre y su hermano, viviendo su vida junto a su novio Asraf Beno, y su hijo, fruto de su relación con Alberto Isla. Un distanciamiento que se produjo cuando Kiko estaba concursando en 'GH VIP'. Durante ese periodo, Isa Pantoja hizo unas declaraciones a la prensa sobre las adicciones de su hermano. Algo que no gustó a Kiko Rivera ni a su pareja, Irene Rosales.

Isa no ha respondido a la felicitación, al menos en su cuenta de Instagram. Su última publicación es una imagen en blanco y negro de su hijo.