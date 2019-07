La primera vuelta al mundo de Elcano y Magallanes llega al cine para "resaltar a España y la figura del navegante vasco"

La película 'Elcano y Magallanes, la primera vuelta al mundo' se estrena este viernes, 5 de julio, como una cinta de animación "no documental" sobre "una de las hazañas multiculturales más importantes de la historia, con el fin de resaltar a España y la figura de Juan Sebastián Elcano que es poco conocida en el mundo", según ha señalado su director Ángel Alonso en entrevista con Europa Press.

En este sentido, Alonso ha indicado que "España fue la promotora de esta vuelta al mundo, a través del Reino de Castilla que financió el viaje, Portugal no le apoyó. Queríamos destacar esto, así como la figura de Elcano, que ha sido olvidada y que en el País Vasco es muy importante, a pesar de que Magallanes era el almirante", ha agregado.

"Para entonces España no existía como tal, sino que estaban el Reino de Navarra, el Reino de Aragón, entre otros, y es el Reino de Castilla el que adquiere importancia y se convierte en promotor de la primera vuelta al mundo, pero también iban hombres de todos los lugares", ha dicho.

Al respecto, ha destacado que la importancia histórica de la película radica en "reflejar la mezcla de culturas y personas que participaron en una hazaña sin saber cómo lo lograrían, como andaluces, vascos, extranjeros, noruegos, franceses e italianos".

Preguntado por las analogías con respecto a temas como la migración y los nacionalismos, el director ha indicado que "es por esto mismo que la película adquiere un gran valor en la actualidad". "En efecto, no se trata de buenos y malos, ni de conquistadores, sino de la búsqueda de ruta comercial, por lo que queríamos dar a conocer las distintas culturas y los distintos acentos", ha señalado sobre la cinta en la que han incluido personajes de la isla de Cebú (Filipinas) que hablan en cebuano.

En la cinta, con guion de José Antonio Vitoria y Garbiñe Losada, el personaje de Juan Sebastián Elcano es retratado como un joven vasco, vigoroso y osado, que pide ser parte de la tripulación del portugués Magallanes para no ser apresado y que pronto toma el mando del viaje, ante las vicisitudes a las que se enfrentan, desde tormentas, hambre y tribus peligrosas.

"Nos hemos permitido poder jugar con la fantasía para lograr una historia de aventuras, a Elcano lo hemos puesto un poco cabeza loca y le hemos echado novia que no sabemos si tenía o no, juntamos cosas que han ocurrido en otros lugares, y hemos hecho un Magallanes entrañable, mientras que hay un portugués que va en otro barco al que hemos puesto como el malo muy malo, no a medias" ha explicado sobre la producción de Dibulitoon Studio SL y Elkano Dibulitoon AIE.

Por su parte, el productor Ricardo Ramón ha subrayado que para lograr la película, la producción trabajó durante más de 10 años en una investigación histórica basada en el diario de uno de los navegantes que tomó los datos del viaje, además de los textos del historiador y biógrafo de Elcano, José de Arteche.

"No tomamos como referencia el diario de Antonio Pigafetta porque el suyo era más bien una crónica literaria en la que nunca nombra a Elcano, era contrario al vasco", ha agregado sobre el documento más utilizado históricamente para retratar el acontecimiento. Además, ha señalado que "casi no existen documentos oficiales, solo el testamento de Elcano y la carta que escribe al llegar a Carlos I".

En esta línea, ambos han coincidido en que "la historia real fue mucho más cruel que la película". "Sin duda la hemos hecho más familiar y divertida, porque en la realidad de 240 personas solo llegaron 18, unas murieron, otras fueron decapitadas, otras se quedaron en Brasil y otras acabaron en las mazmorras", ha explicado Alonso.

"Un componente pedagógico"

La producción también ha destacado un "componente pedagógico", con el que buscan "hacer que las personas se interesen más por el personaje de Elcano".

"Estamos trabajando en guías didácticas junto con la Fundación Elhuyar y un centro escolar para que puedan trabajar antes y después de la película", ha añadido Ramón. Además, ha indicado que "el objetivo es reunir y trabajar con la información que se ha dejado fuera de la película", especialmente integrando la historia en las materias de cuarto año de la ESO.

Asimismo, ha explicado que la música ha sido un "elemento de suma importancia que te ayuda a comprender el viaje de los personajes". Esta ha sido realizada por el compositor Joseba Beristain, que ha dirigido al Orfeon Donostiara y la Orquesta Sinfónica de Euskadi.

Por otra parte, La Oreja de Van Gogh ha compuesto 'Haizeaz fidatu' ('Confía en el viento') el tema final de la película. "La canción muestra un poco la perspectiva de la película, muy épica y con un toque aventurero, pero toda la música es increíble y juega un papel muy importante", ha dicho la vocalista de la banda Leire Martínez.