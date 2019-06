Matafuego Club: música fusión con germen argentino ‘made in’ Aragón

Matafuego Club es una de esas ideas que surgen cuando la inspiración llama a la puerta, estés donde estés. El germen de esta llegó al joven zaragozano Pedro Artal en Argentina, pero ha echado raíces en la capital aragonesa con el apoyo de su compañero Javier Idoipe e Irene Alfonso. La música es el principal motor del grupo a través de los dos primeros, ella pone el toque de estilo y color al vestuario y el ‘club’ se amplía cuando la ocasión lo requiere con la suma de otros jóvenes y sus diferentes talentos: fotografía, diseño, trabajo audiovisual, músicos...

Todo comenzó al otro lado del océano: "Estuve el año pasado con un programa de la universidad en 25 de Mayo (Buenos Aires) y trabé amistad con un chico que se llama Gastón Fernández, que también es músico. Pasamos muchas noches tocando, y de allí salieron los primeros versos de lo que sería: ‘Quema'", resume Artal, cantante y percusionista de Matafuego Club. De hecho, el nombre no es casualidad: ‘matafuego’ es el término que se utiliza para referirse a los extintores en Argentina, y encaja a la perfección con el título de su primer trabajo.

Pedro Artal y Javier Idoipe, integrantes de Matafuego Club. Canelita Estudio

NOTICIAS RELACIONADAS Ommael ya tiene banda sonora con marca aragonesa

Sobre el estilo prefieren no mojarse: "No nos gusta etiquetarnos y con una sola canción no se puede definir un estilo. Eso está en las manos de quienes nos escuchen", considera Javier. "No podemos definirnos porque el estilo se resume en una fusión de varias cosas: cumbia, rumba, electrónica, pop, influencias de bandas y grupos de nuestro pasado…", repasa Artal. Pero hay algo que sí que tienen claro: quieren que su música se baile. "En nuestros conciertos queremos buscar el toque para bailar, para pasarlo bien, para olvidarse. Más allá de que la música esté bien creada y ejecutada, queremos buscar la interacción con el público".

Tras un año de trabajo y ya en Zaragoza, el círculo se cierra y ‘Quema’ ya está en Spotify y otras plataformas musicales, con Artal a la percusión, Idoipe a la guitarra y la voz de ambos -la de Gastón, por otro lado, viaja desde Argentina a través de los coros. Los jóvenes estrenan el videoclip, realizado por Canelita Estudio, en el bar Terraluna, y la fecha se ha fijado el próximo 14 de junio a las 20.30. “Será un ambiente cálido y familiar -asegura el percusionista-, la entrada es libre y lo que queremos es dar a conocer nuestro trabajo con una pequeña muestra de lo que es Matafuego Club, y de lo que vendrá más adelante”.

Entre las cosas que puedan venir, está, aunque todavía no quieren dar ninguna pista, la posibilidad de que dentro de un año presenten un trabajo junto a su compañera Irene Alfonso, en el que se fusionen música y moda. “Queremos que la gente baile y que nuestro estilo tenga coherencia con nuestro sonido. Estamos trabajando en ello”. Este es un ejemplo de la filosofía de Matafuego Club: “Detrás del grupo hay muchísima más gente. Somos la parte visual, pero en la fotografía, los diseños, las redes, el estilismo, las opiniones… También participan otros. Así se forma una pequeña familia. Somos jóvenes, todos tenemos un talento y todos queremos ayudarnos”, explica Artal.

Más allá de la música, en su día a día ambos se dedican a otras áreas: Pedro es trabajador social y Javier fisioterapeuta y disc-jockey. Por el momento, este proyecto artístico pretende ser una forma de disfrutar haciendo lo que más les gusta, aunque ante la pregunta de si esperan poder vivir de ello se escapa un ‘ojalá’, pero también la convicción de que hay que apostar por lo que uno quiere: “A veces te ilusionas con algo y luego de repente te caes, porque ves que es muy difícil. De momento con esta canción, a pesar de saber lo difícil que es el mundo de la música, estamos ilusionados. Y eso es lo importante, volver a emocionarte, por muy difícil que sea”, explica Artal. “Tenemos bocetos de canciones, hay que desarrollarlas, producirlas e ir lanzándolas poco a poco, ese es el futuro más cercano”.