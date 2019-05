Míchel Suñén: "Cuento la oscuridad del alma y la desviación social"

"‘Trimen’, en realidad, es mi primera novela policíaca. Había escrito ‘thriller’, intriga, novelas con un componente de terror y atmósferas oscuras, pero aquí el clima policial es claro. De hecho es la Guardia Civil quien asume el reto de la investigación. Nadia Maladia, una mujer que se ha hecho famosa en los programas de televisión, ha desaparecido en un pequeño pueblo de las Cinco Villas. Se piensa que ha podido morir pero su cadáver no aparece", dice Míchel Suñén (Zaragoza, 1971), que acaba de presentar su novela que reflexiona, oblicuamente, sobre casos como el de Marta del Castillo o Diana Quer.

La Guardia Civil va a contar con una ayuda de oficio insólito o de ciencia ficción: Davinia Navlet.

Eso surgió a través de la agencia Zummun donde trabajo. Un día llegaron unos clientes, sinergólogos, que habían estudiado en Francia, y nos encargaron hacer la marca, el ‘naming’ y la web.

¿Qué es la sinergología?

Sería interpretar las emociones mediante el lenguaje del cuerpo y el vínculo con las palabras. Hay una serie de gestos corporales que no se pueden dominar, e indican que se está viviendo una emoción determinada. Ellos no son detectores de la verdad, pero son capaces de ver matices y parecen advertir: "Ojo con esto".

O sea, que trabajan mucho con la policía ahora.

Colaboran, como sucede en la novela, en el interrogatorio con sospechosos, en negociaciones con secuestradores o terroristas, y se están introduciendo en el ámbito de la empresa: en entrevistas de gestión y captación de talento, liderazgo y en negociaciones de fusiones de empresa.

¿Y ‘Trimen’ nace un poco de ahí?

A veces descubres algo nuevo, te parece interesante literariamente y piensas: "Esto me va a servir". La idea de hacer novela policíaca es gracias a Davinia, la sinergóloga, que quizá dé lugar a una serie en el futuro. He contado con la ayuda de Diego Miranda, del grupo de operaciones GES Spain, que es un grupo de formación y desarrollo de Seguridad que trabaja con todas las fuerzas del Estado y tiene una amplia experiencia en España y en Colombia.

¿En qué le ayudó?

Fue clave para dar coherencia y credibilidad a la historia en todo lo que concierne a los procesos y métodos de investigación.

¿Por qué le interesan tanto los personajes mediáticos?

Me gusta mucho la publicidad, la prensa, la radio y la televisión. Y aquí yo buscaba un personaje que, si me apura, no es lo principal de la novela, pero se cuenta su historia, y lo hago desde dentro. Me importan cómo viven los investigadores esa presión de los medios, de los políticos, cómo el crimen o un secuestro afecta a la familia, que a veces sufre una auténtica devastación mediática e íntima, y quería contar un poco de esa dificultad adicional que tienen este tipo de casos que se vuelven tan públicos.

En la búsqueda de la desaparecida irrumpe un matrimonio compuesto por dos hombres y una mujer.

Sí. Son Viviana, Tristán y Unai… Ellos no consideran que vivan el poliamor, que está tan de moda ahora. Simplemente, son un matrimonio con valores que vive su relación, a tres, con normalidad. Y esto está sacado de un pueblo de montaña que conozco y donde he veraneado alguna vez.

¿Conoció allí a ese trío del que habla en ‘Trimen’?

Descubrí a dos hombres y a una mujer que llevaban juntos toda la vida. Su situación no escandalizaba a nadie. Su intrahistoria y cómo se organizaban me atrajo. Cuento desde que se conocen en la infancia hasta ahora. Ella fue incapaz de elegir, y prefiere vivir así que experimentar la infelicidad de perder a uno de los dos.

¿Qué ha descubierto haciendo novela negra?

Hasta que no he tenido una fuente fiable no me he visto capaz para hacer esta novela con verosimilitud. Más que del género negro, soy lector de Kafka, Baudelaire y la novela gótica del siglo XIX. Yo cuento la oscuridad del alma humana y me atrae la desviación social, aquello que es diferente, bien por decisión propia o bien por las circunstancias.