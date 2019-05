'La vida de Pedro Saputo', en Youtube y en aragonés

Pedro Saputo es un personaje muy importante en la literatura aragonesa que refleja el carácter, la vida y el humor de las y los aragoneses. Este personaje de ficción creado por Braulio Foz en su novela 'La vida de Pedro Saputo' ha sido reproducido en muchas obras, tanto teatrales como literarias o cinematográficas; y es que sus andanzas siguen produciendo enseñanzas o situaciones cómicas en las que nos seguimos sintiendo reflejadas y reflejados hoy en día. Por ello Silvia Cebolla, Isidro Tolosana y Beatriz López decidieron realizar un vídeo de Youtube, que mezclase momentos de la vida actual con uno de los capítulos más famosos de esta novela 'El pleito al sol'. Y lo han realizado en aragonés para contribuir a la conservación del patrimonio lingüístico de Aragón y dar a conocer de otra forma nuestra preciosa lengua. Además, este capítulo, como muchos otros de la obra, sucede en la villa de Almudévar, donde hasta el siglo XX se habló aragonés y, a día de hoy, podemos encontrar todavía numerosas palabras, expresiones e incluso rasgos y estructuras gramaticales en esta lengua.

Con la proyección de este corto en el aula las profesoras y profesores pueden acercar al alumnado a este personaje y hablar sobre la literatura aragonesa y sus personajes, además de introducir algunos rasgos de la lengua aragonesa.

El título del corto, 'Enlucernaus', significa 'Deslumbrados', que representa muy bien lo que ocurre en este pasaje; y la adaptación y traducción se realizó con los rasgos del aragonés de Alumudévar. Para muestra de lo que podréis ver, transcribimos un pequeño trozo del guión:

Fragmento del guion del corto, en aragonés

-Pedro nos fa talta a tuya aduya porque as chens d’Almudévar hemos metiu un pleito a o sol y cal que nos aduyes con os chueces y letraus de Uesca pa ganar o pleito.

- ¿Un pleito a o sol? ¿Y de dó viene ixa ocurrencia, que tos a feito pues?

- Siempre nos fiere de frent camin ta Uesca. ¿Imos t’allá? Nos fiere a cara; ¿venimos d’allá?, nos torna a ferir a cara. Y l’atro día a Simaco Pérez y a Calisto Espuendas les sucedió que de ferir-les o sol se tornoron burriciegos; y como esto aconteció ya a atros en atras ocasions pasadas no queremos que nos acontezca a totz, hue uno, manyana dos, porque dimpués os d’atros lugars nos farán a mofla y nos clamarán golletz y cegallosos. Por ixo hemos metiu pleito a o sol, y dica que le ganemos y no nos fiera más de cara camín ta Uesca, no hemos de parar.

-¿Pleito al sol hetz metiu? ¿Qué dirán os atros lugars?

-Que digan o que quieran; más vale que digan ixo que no tornar-nos burriciegos y que dimpués no valgamos pa cosa, y nos faigan a figa y no lo veigamos.

El vídeo lo podéis encontrar en el canal de Youtube de 'A Escuchetes', que, aunque está dedicado a subir contenido de recetas veganas y consejos útiles en aragonés, es un canal en esta lengua y visibiliza parte de la cultura de Aragón.

Heraldo Escolar y Estudio de Filología Aragonesa. Coordinación: Fernando Romanos Hernando, profesor de instituto y de la Universidad de Zaragoza.