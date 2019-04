José Lera Alsina, el autor de ‘S’ha feito de nuei’, publica su primera novela

"En una novela tienes que contar la verdad, lo que te gustaría que hubiera ocurrido y lo que nunca ocurrirá". A la altura de sus 72 años, José Lera Alsina, conocido en Aragón por ser el autor de la popular canción ‘S’ha feito de nuei’, acaba de dar el salto a la novela. Se titula ‘Tozuelo y tuero’ y se presenta este sábado en el Museo de Arte Contemporáneo de Hecho. La obra narra las peripecias de tres hermanos de una misma familia del valle de Hecho (Casa Puyal) y tiene un punto de reivindicación.

"Se me ocurrió escribirla al constatar que en cheso hay muy poca literatura en prosa. Tenemos poesía, la de Veremundo Méndez, Victoria Nicolás o Rosario Ustáriz, pero poca prosa. Y soy de la opinión de que para mantener viva una lengua hay que utilizarla para textos en prosa y de la vida actual".

Y a ello se puso con toda libertad, aunque confiesa que no escribirá otra "porque es un lío". "Hay una frase que me gusta mucho repetir, y es la de que ‘El pudor no puede matar al autor’. He escrito con mucha libertada y en las páginas de esta novela hay de todo, salud, dinero y amor, aunque he buscado una historia muy común, normal. ¿Si me inspirado en hechos reales? Soy de la opinión de que a la hora de escribir uno no crea, sino que recrea, parte de algo que ha visto o ha vivido para dar forma al relato".

Uno de los aspectos más llamativos de la obra es que está escrita en cheso (en su mayoría) y en español. "A los personajes los muevo en cheso y, cuando salen de su área de influencia, hablan en castellano. Pero es reflejo también de la vida real".

La Academia Aragonesa

Lera tiene varios premios literarios, pero también ha desarrollado una importante carrera en el campo del ensayo, publicando trabajos gramaticales y léxicos del cheso. A esta variante dialectal ha dedicado buena parte de sus esfuerzos. La novela está escrita en la grafía del Estudio de Filología Aragonesa. "Es la que que resuelve mejor los problemas para todas las variedades y soluciona casi todos los cultismos", subraya.

"El aragonés tiene poco recorrido desde el punto de vista sociolingüístico –añade–, pero sí lo tiene desde el punto de vista patrimonial. No es ningún problema para los políticos y, por eso, estoy convencido de que la Academia Aragonesa de la Lengua, pese a estar aprobada, no llegará a constituirse nunca. Las Cortes de Aragón tienen 67 diputados, y es curioso, pero en las nueve legislaturas que hemos tenido hasta ahora siempre ha habido 32 escaños que no quieren saber nada de las lenguas. Por eso cualquier iniciativa en torno al aragonés no ha salido nunca adelante. Que diga yo esto a veces sorprende, pero una cosa es que yo trabaje en favor del aragonés y otra la fotografía real de lo que está ocurriendo".

De todas las variantes, cree que la suya, el cheso, es una de las que se encuentra en mejor situación. "Creo, y no es presunción, que el cheso es el que tiene mayor vitalidad. El Ribagorzano está muy bien, pero demolingüísticamente es mucho más importante. Nosotros somos apenas 1.000, pero hay autores y los jóvenes, los que tienen hasta 45 años, se manejan muy bien hablándolo. ¿Que hay muchos castellanismos? Pues sí. Pero vas al bar y escuchas cheso continuamente. La escuela es fundamental, y se dan clases de cheso hasta en preescolar.; y también lo es una revista como ‘Bisas de lo Subordán’".

LA FICHA

Título: Tozuelo y tuero’.

Autor: José Lera Alsina.

Publica: Pirineum Editorial.

Argumento: Peripecias vitales de tres hermanos de una familia del valle de Hecho (Casa Puyal) a lo largo de la segunda mitad del siglo XX.

Presentación: sábado, 20 de abril, Museo de Arte Contemporáneo de Hecho, 19.00.