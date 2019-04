- La paz esté contigo.

- Y con tu espíritu - respondo por reflejo a un extraño. Esa frase no significa mucho para mí. ¿Qué es el espíritu? Dicen que es esta cosa invisible que todos tenemos y nos otorgó Dios. Vale, ¿qué hacemos con él?

- Abuela, ¿Dios tiene apéndice? - pregunté recordando que nos habían enseñado en el colegio que está de adorno. Eso la indignó. Cuestionar la perfección de la creación era un pecado a sus ojos y me dijo que también a los de Dios. Como sea, le preocupa más que haga mi confirmación que dar una respuesta. Curioso que, amándome y acogiéndome en su casa tras la muerte de mis padres (por puro amor), esté más enfocada en lo que le dicen es correcto.

- Ve a hacer la comunión - me espetó en un tono que no da lugar a mucho.

- Me da miedo - mentí, aprovechando que ella aún vive en un mundo donde yo sigo de cinco años.

Esa probó no ser la mejor de mis ideas, pues solo conseguí que me lleve de la mano, como si realmente no supiera en qué planeta vivo.

Lea todos los relatos que participan en el XIII Concurso de relato breve de Heraldo.