Miró por el ojo de la cerradura temeroso de lo que podría ver, hace días que el miedo le comprimía el alma, miedo a perderla, a perder lo que más quería lo que más había querido y lo que más querrá en su vida, no quería mirar, no quería saberlo, pero lo hizo, y lo vio. Vio como el amor de su vida estaba con otro, solo tomaban café, solo charlaban pero ahí estaba su apocalipsis, en el brillo de sus ojos, en su sonrisa, esa luz que desprendía su cara cuando hablaba con él, con ese hombre, ese que recibía esas miradas de amor que querría para sí pero que nunca conseguirá, entonces lo supo con certeza que la esperanza había muerto para él y que debía dejarla ir aun sabiendo que no la olvidaría nunca, que la amaría siempre.

- Lea todos los relatos que participan en el XIII Concurso de relato breve de Heraldo