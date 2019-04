Ocurría en medio de la noche. Me despertaba y veía una niña al lado de mi cama; pálida, con un camisón antiguo de extravagantes puntillas. Tufaba a muerte.

A veces veía a Manuela; una señora mayor, con bata de paño y el pelo caracoleado por la permanente. De apariencia cándida, me daba miedo, porque siempre llevaba un cuchillo en la mano.

En ocasiones me despertaba la conversación entre una pareja de amantes. Sabía quiénes eran, como se habían conocido, el tiempo que llevaban juntos, pero desconocía cual iba a ser su final.

No quise hablar con nadie sobre mis perturbaciones. Pensarían que me había vuelto loca, pero era cierto que tenía esas visiones. Con el tiempo, comprendí. Todo se debía a mi imaginación creativa que me desvelaba. Aquellos eran mis personajes, me buscaban, esperando que contara sus historias.

En los últimos meses he escrito varios relatos y desde entonces sepan ustedes que duermo mucho mejor.

