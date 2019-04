Metarrelato

Respiras tan equivocado escritor. Él es quien te busca y encuentra. Él, el que te vuelve gordo y alcohólico y acaso depresivo. Nadie más te esconde las pastillas y consigue que tu jefe te escupa sonriente. Tú crees unir las palabras precisas para expresar pesares y, ¿por qué no?, alguna fingida alegría. Para inventarlo a él. Pero él es quien te dirige, hace de ti una marioneta parlanchina e infiltra su orina caliente y venenosa entre tus pensamientos, aquellos que crees más retorcidos y geniales. Él y ningún otro cose las palabras de tu inspiración, el propio relato, te manipula y convierte en una máquina que lo materializa tornándolo eterno. No olvides jamás escritor, que sobrevives en tu propia historia, y mientras afanosamente bates las teclas, no eres más que un mísero personaje.

