Más de 200 escritores y 104 expositores tomarán Independencia el Día del Libro

El día 23 de abril los libros saldrán, de nuevo, a la calle en Zaragoza. Como ya es tradicional, se venderán, además, con un 10% de descuento. Librerías, editoriales, escritores e ilustradores tomarán el paseo de la Independencia, de 9.30 a 21.30, con cuentacuentos, música, lecturas dramatizadas y, sobre todo, novedades literarias. «Es el día más importante del año para el sector porque es el que más se vende y en el que más gente tiene la posibilidad de tocar un libro, para mí, instrumento de ilustración masiva», dijo ayer el concejal de Cultura de Zaragoza, Fernando Rivarés, en la presentación de los actos del Día del Libro. Le han acompañado José Luis Acín, director del Centro del Libro de Aragón, y Bizen Fuster, diputado de Archivos y Bibliotecas de la DPZ, como copatrocinadores de la jornada, junto a César Muñío, presidente de la Comisión Permanente del Libro (COPELI).

Más de 200 autores y 104 expositores –un 7% más de puestos que en 2018– ocuparán 166 arcadas de Independencia, en el centro de la ciudad, «en la gran fiesta del libro por antonomasia», afirmó Muñío. «Es un día de mucho trabajo, pero que funciona como un tiro y que merece la pena organizar no solo por las ventas que supone, sino también por cómo permite enganchar con el lector para el resto del año», añadió Muñío. La evidencia del éxito es que, según el presidente de COPELI, el actual emplazamiento en Independencia ya se queda pequeño para la cita por lo que, en el futuro incluso sería posible ampliar espacio hacia la plaza de España, según comentó Rivarés.

Entre los autores que firmarán ejemplares está prevista la participación de Esteban Navarro, Patricia Esteban Erlés, Irene Vallejo, Juan Domínguez, Michel Suñén, Ignacio Ochoa, Alejandro Corral –padre e hijo–, Manuel M. Forega, Josema Carrasco, Francisco J. Uriz, Begoña Oro, Alberto Jiménez Schuhmacher, Saúl Irigaray, Queco Ágreda, Javier Ortiz, Guillermo Montañés, Cristina Inogés, César Pérez Gellida, María Frisa, Joaquín Berges, Nieves Concostrina, Isabel San Sebastián, Fernando Lalana, David Lozano, Luis Zueco, Antón Castro, Rodolfo Notivol, José Giménez Corbatón, Raquel Garrido o Ana Alcolea, entre otros.

Optimismo moderado

Si el clima no lo impide, el Día del Libro se presenta a priori con «optimismo» para el sector, aunque con moderación ya que el libro sigue tocado por la crisis económica. «Estamos para pocas alegrías porque aún no no nos la hemos quitado de encima», afirmó ayer tras la presentación Ángel Gálvez, secretario de COPELI.

«La crisis sigue siendo el principal problema del libro actualmente, más incluso que la piratería o que el libro digital, que tras el ‘boom’ inicial no ha avanzado tanto como se temía», señaló Gálvez.

Tras el 23 de abril, libreros y editores ya tienen la vista puesta en otra fecha clave: el 31 de mayo que, hasta el 9 de junio, celebrarán una nueva edición de la Feria del Libro. «Estamos contentos porque el año pasado funcionó bien en la plaza del Pilar, con una mayor sensación de feria que en su antigua ubicación, la plaza de Aragón».