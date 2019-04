–¿Qué hora es, Leporello?

–Son más de las dos, signore.

–¿Y a qué espera ese botarate para venir a cenar?

–Tal vez lo haya olvidado, signore.

–¿Cómo va a olvidarlo? Llevamos repitiéndolo desde, desde­… ¡casi ni me acuerdo! Vamos al cementerio, nos burlamos de él, le invitamos a cenar, él acepta, viene montando un escándalo de mil demonios –nunca mejor dicho–, me pide que le devuelva la visita y yo, que a valor no me gana nadie, lo acompaño hasta el infierno… y así hasta la próxima encarnación. ¿Por qué no viene ya?

–Signore, tal vez Su Excelencia ya no le interese…

–¿Qué sandeces estás diciendo, majadero?

–Tal vez Su Excelencia ya no interese a nadie… ¿El señor ha visto cuántas mujeres he anotado en el catálogo en el último año?… Dos… Y las dos por encima de los sesenta años… Sí, ya sé: delle vecchie fa conquista…

­­­–E allora?

–Quizá el señor debería abrirse una cuenta en una de esas redes sociales… He oído que si no eres instagramer, no eres nadie…

–¡Solemnísimo mentecato!

