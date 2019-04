En la línea media

En la orilla crecían los remolinos. Ocurrió en un instante. Para cuando fui consciente, ya no podía salir. Perdí el conocimiento y fui absorbida por el estado onírico que te acerca hacia la línea media. La inconsciencia, me transportó hasta ese punto, donde el instinto de supervivencia se encuentra desconectado. Una fuerte sacudida lo frenó justo a tiempo. Sentí al vértigo azotar con fuerza tras un despertar violento. Un silencio blanco, infinito, vistió el momento. Como en una neblina, me vi correr contra el viento, las olas, contra el tiempo y sus miserias. Quería regresar a la orilla. Abrí los ojos. La escena empezó a recobrar tonalidades y sonidos. El jaloque me golpeó la cara. Lo sentí recorrer mi cuerpo semidesnudo. Resultó agradable incluso en aquellas circunstancias. Dejé que la corriente eólica procedente del sureste me invadiese por unos instantes. Socorristas y equipo médico permanecían a mi lado sobre la arena. Sonreí, ellos también.

