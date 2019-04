Ya no veo al capitán canalla en cada puesta de sol. En cambio, lo imagino agazapado en su escondite de libertad, sin compromisos, sin rumbo fijo, a la espera de un barco en el que zarpar. Como brújula solo las estrellas y el futuro. Esbozos de planes y proyectos como equipaje y soledad elegida como compañía.

Ya no quiero ser el polizón no deseado de su travesía. Varada en tierra, me guardé los recuerdos en el bolsillo como un talismán.

Sacudida la nostalgia, me ahora estrenaré alas nuevas y llenaré mi maleta de ilusiones de primavera; sin capitán ni bandera, pero sin olvidar que él se ganó mi confianza esquiva una mañana de sol, con el rumor del río como testigo, y también que me enseño a volar.

